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Премьер Гончарук пообещал низкую цену на газ в февральских платежках

Глава правительства объяснил, почему изменится цена в платежках

сегодня, 17:20
Автор:

• Сергей Медведев

Премьер Гончарук пообещал низкую цену на газ в февральских платежках

Суммы в платежках за услуги ЖКХ за февраль текущего года будут ниже, чем в другие зимние месяцы. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Глава правительства объяснил это снижением цены на газ.

"Цены на газ после января продолжают снижаться. В феврале платежка будет самой низкой за всю зиму", - сообщил премьер.

Гончарук уточнил, что в феврале тариф снизится и в сравнении с декабрем будет ниже.

"Сейчас в январе по сравнению с декабрем платежка будет немного выше: объем потребления увеличился, цена на рынке выросла. Мы смотрим на все эти платежки, собираем информацию по всей Украине", - отметил Гончарук.

Чиновник также напомнил, что Кабмин своим решением позволил местным властям максимально снизить тарифы в платежках за коммунальные услуги, однако, в декабре снижение тарифов заметили далеко не все украинцы — снизить суммы в платежках получилось в 120 городах. По словам Гончарука, правительство ведет переговоры с местными властями тех городов, которые по каким-либо причинам не снизили тарифы.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, почему тарифы на ЖКХ снизились не во всей Украине.


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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2874865-v-fevrale-platezka-budet-samoj-nizkoj-za-vsu-zimu-goncaruk.html
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