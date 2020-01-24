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В Кабмине объяснили, почему тарифы на тепло снизились не во всех городах Украины

Не все украинцы увидели пересчитанные суммы в платежках за тепло

24 января 2020, 20:47
Автор:

• Татьяна Веремеева

Кабинет министров Украины объяснил, по какому принципу пересчитывали суммы платежек в нашей стране. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что на основании постановления №1082 платежки за отопление пересчитали в 124 городах страны. Благодаря снижению стоимости газа с 6235,5 грн. за тысячу кубометров в ноябре 2019 года до 4276,7 грн. за тысячу кубов в декабре 2019 года, тариф на отопление снизился до 30%.

В то же время в правительстве отметили, что тариф в разных регионах страны может отличаться из-за того, какое топливо используют предприятия для производства тепла. Если ТЭС использует уголь, палеты или другое топливо, кроме газа, то скидка для жителей города за отопление будет минимальной.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября 2019 года провел совещание с чиновниками, на котором обсуждалась возможность снижения тарифов на отопление в декабре, поскольку ранее уменьшилась цена на газ для населения. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему это не делалось ранее.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-rozyasnyuye-platizhki
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