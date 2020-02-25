Капитальные инвестиции в Украину выросли более чем на 15%, – Милованов

Капитальные инвестиции в Украину в четвертом квартале 2019 года выросли на 21,2% (к 4 кварталу 2018 года). Всего по результатам 2019 года рост освоенных капитальных инвестиций составил 15,5%. Об этом на своей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



Кроме того, министр отмечает, что собственные средства предприятий в 2019 году были основным источником финансирования капитальных инвестиций и обеспечили наибольший вклад в их рост. Это поддерживалось позитивными финансовыми результатами в предыдущих периодах и активным процессом модернизации предприятий, что происходило во многих видах добывающей и перерабатывающей промышленности.

Ранее "Комментарии" писали, что Тимофей Милованов заявил о росте прямых иностранных инвестиций в Украину в 1,7 раза. По словам правительственного чиновника, в реальный сектор экономики поступило чистых инвестиций на сумму 2,3 млрд долл., что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году.

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