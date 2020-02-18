Милованов рассказал о росте инвестиций в Украину почти в два раза

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о росте прямых иностранных инвестиций в Украину в 1,7 раза, сообщает Эспрессо.



По словам правительственного чиновника, в реальный сектор экономики поступило чистых инвестиций на сумму 2,3 млрд долл. США, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году.



"Тренд роста инвестиций есть, но нам нужно поддерживать турборежим, показывать изменения в бизнес-климате, судебную реформу проводить... Для того, чтобы инвестиции продолжили наполнять экономику, и мы отошли наконец от таких смешных цифр как $ 2-3 млрд к серьезным 5 -10 млрд в год", - отметил министр.



Милованов добавил, что Украине в ближайшие 5-10 лет необходимо привлечь 50-100 млрд долл. инвестиций.



Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным Национального банка, в 2019 году в Украину поступило 2,5 млрд долл. иностранных инвестиций, что на 100 млн больше, чем в 2018 году. В реальный сектор направили 75% средств.



Ранее эксперты оценили, какой объем инвестиций нужен украинской промышленности.



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