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Милованов рассказал о росте инвестиций в Украину почти в два раза

Милованов заявил о необходимости поддержать турборежим в экономике

сегодня, 17:33 136
Автор:

• Мария Чиренко

Милованов рассказал о росте инвестиций в Украину почти в два раза

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о росте прямых иностранных инвестиций в Украину в 1,7 раза, сообщает Эспрессо.

По словам правительственного чиновника, в реальный сектор экономики поступило чистых инвестиций на сумму 2,3 млрд долл. США, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году.

"Тренд роста инвестиций есть, но нам нужно поддерживать турборежим, показывать изменения в бизнес-климате, судебную реформу проводить... Для того, чтобы инвестиции продолжили наполнять экономику, и мы отошли наконец от таких смешных цифр как $ 2-3 млрд к серьезным 5 -10 млрд в год", - отметил министр.

Милованов добавил, что Украине в ближайшие 5-10 лет необходимо привлечь 50-100 млрд долл. инвестиций.

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным Национального банка, в 2019 году в Украину поступило 2,5 млрд долл. иностранных инвестиций, что на 100 млн больше, чем в 2018 году. В реальный сектор направили 75% средств.

Ранее эксперты оценили, какой объем инвестиций нужен украинской промышленности.


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Источник: https://espreso.tv/news/2020/02/18/pryami_investyciyi_v_ukrayinu_za_rik_zrosly_v_1_7_raza_za_poperednimy_ocinkamy_mylovanov
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