Миллионы китайских компаний могут закрыться из-за коронавируса, – Bloomberg

В то время как большая часть экономики Китая бездействует, поскольку власти пытаются сдержать эпидемию коронавируса, которой уже заразились более 75 тыс. человек, миллионы компаний пытаются остаться на плаву. Об этом пишет Bloomberg.



Опрос малых и средних китайских предприятий, проведенный в этом месяце, показал, что у трети респондентов было достаточно наличных денег, чтобы покрыть постоянные расходы в течение месяца, а еще у трети их не хватало в течение двух месяцев. Только 30% таких фирм смогли возобновить свою деятельность из-за сложной процедуры утверждения местными органами власти, а также отсутствия сотрудников и финансирования. Об этом рассказал один из членов китайского правительства.

В то время как правительство Китая снизило процентные ставки, приказало банкам увеличить кредитование и ослабило критерии для компаний, чтобы возобновить операции, многие частные компании в стране говорят, что они не смогли получить доступ к финансированию, которое им нужно для выполнения предстоящих сроков выплаты долгов и заработной платы. Без дополнительной финансовой поддержки или внезапного восстановления китайской экономики некоторым из них, возможно, придется закрыться навсегда.

Несмотря на то, что на долю частного бизнеса приходится 60% экономики и 80% рабочих мест в Китае, он уже давно пытается привлечь финансирование, чтобы помочь ему расшириться во время бумов и пережить кризисы. По данным Национального института финансов и развития Китая, по состоянию на 2018 год около двух третей 80-миллионного малого бизнеса страны не имели доступа к кредитам.

Председатель КНР Си Цзиньпин в минувшие выходные пообещал уделять больше внимания оживлению экономики, проводя более активную налогово-бюджетную политику, ускоряя строительные проекты и высвобождая резервы для коммерческих кредиторов, чтобы получить доступ к большому объему средств.

Поддержка со стороны крупных китайских банков в ответ на вспышку болезни до сих пор была фрагментарной, в основном предназначенной для непосредственной борьбы с вирусом. Промышленный и коммерческий банк Китая, крупнейший кредитор страны, предложил помощь примерно 5% своим клиентам- малому бизнесу.

В ответе на вопросы Bloomberg News ICBC сообщила, что выделила 5,4 млрд юаней (770 млн долл.), чтобы помочь компаниям бороться с вирусом. Китайские банки также предложили около 794 млрд юаней кредитов, связанных с усилиями по сдерживанию, по состоянию на февраль.

Ранее "Комментарии" писали, что в книге за 1981 год нашли предсказание китайского вируса.

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