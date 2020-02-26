Осторожно, обман! В Украине нашли несуществующий банк

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждает о деятельности несуществующего "Украинского народного банка", который называет себя "инвестиционным проектом". Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.



Отмечается, что в сети интернет и соцсетях Комиссия обнаружила предложение инвестировать в акции фиктивного "банка".



Как подчеркивают в Нацкомиссии по ценным бумагам, в Госреестре банков, который ведет НБУ и содержащий информацию о госрегистрации всех банков, отсутствует информация об "Украинском народном банке".



В Госреестре выпусков ценных бумаг, который ведет НКЦБФР, также отсутствует информация о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.



"НКЦБФР считает, что информация, размещенная по ссылке https://unb.name, является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности.



Информация о потенциально противоправной деятельности на территории страны направлена ​​в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.



"При попытке приобрести акции данного проекта через его веб-сайт, пользователю предлагаются три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin.



Функция оплаты банковской картой якобы предусмотрена, но не работает. Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи по которым практически невозможно отследить и установить, куда были переведены средства клиента", - отметили в Комиссии.



На сайте проекта отсутствует какая-либо правовая информация по юрлицу и основания предоставления им инвестиционных услуг.



В личном кабинете пользователя есть ссылки на такие разделы, как "Документы", "Контакты компании", "Условия пользования", "Политика конфиденциальности", но все они не работают.

Как сообщало издание "Комментарии", человек так устроен, что ему всегда кажется: плохое может произойти с кем угодно, но только не с ним. И махинации в Сети здесь не исключение. Даже тот, кто однажды попал на удочку аферистов, все равно уверен: теперь-то он осторожен и больше этого никогда не произойдет. Но мошенники очень изобретательны, и потому люди снова и снова попадаются в расставленные ловушки.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!