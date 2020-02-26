Успокоительное от Нацбанка: эксперты рекомендуют готовиться к трудностям

Национальный банк Украины заявил, что на данный момент экономика страны находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад, а плохие показатели промышленности в прошлом году, в частности, не являются признаком наступающего кризиса.



Эксперты по просьбе портала "Комментарии" оценили эти утверждения.



Украину ждет сложный период

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин согласен с тем, что экономика Украины действительно выглядит более устойчивой, чем пять лет назад. Однако не монолитно во всех секторах.



"Банковский сектор в большинстве готов к серьезным вызовам, а НБУ контролирует ситуацию и может купировать наступающие проблемы в банковском секторе, – поясняет аналитик. – Поэтому, по крайней мере, банки в относительно безопасности. Чего нельзя сказать о промышленном секторе и экспортерах, которые страдают от крепкой гривны и неблагоприятных ценовых тенденций на мировых рынках. Кризис может пройтись по этим компаниям катком".



Сейчас, отмечает Шевчишин, разворачивается негативный сценарий на мировых рынках. А значит – инвесторы будут забирать свои инвестиции.



"Для Украины, которая построила часть роста на инвестиционной активности и потребительском секторе в 2019 году – наступит сложный период, – считает эксперт. – Ведь инструментария для стимулирования и достаточного уровня запаса прочности для полностью безболезненного прохождения периода глобальной волатильности наша страна не накопила".



Соглашение с МВФ станет ключевым

Экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак согласен с тезисами НБУ.



"Промышленность занимает примерно 20% долю экономики. Поэтому небольшое падение производства в промышленном секторе, вызванное в основном сезонным и погодным факторам, не будет следствием кризиса в экономике, – поясняет эксперт. – При этом мы имеем очищенную и надежную банковскую систему, а также твердый фундамент макроэкономической стабильности для дальнейшего роста экономики".



Ключевым событием Тарас Козак считает новое соглашение с МВФ, которое будет подписано в случае принятия Верховной Радой земельной реформы и законопроекта о защите государства от убытков при банкротстве банков.



Мягкая рецессия не за горами

Преподаватель макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар напоминает, что Украина более 55% ВВП зарабатывает за счет продажи своих товаров на внешних рынках. Наш ВВП зависит от цен на продукцию нашего экспорта на 94%. Можно вспомнить и то, что в январе госбюджет недополучил более 50% налоговых поступлений.



"И если у такой страны на 7,7% падает за квартал промышленное производство, предприятия судорожно ищут сбыт. А не находя его – судорожно сбрасывают отпускные цены до отрицательных значений (о чем свидетельствует дефляция в секторе цен производителей по итогам года), – поясняет эксперт. – И как можно прокомментировать слова тех уважаемых коллег, которые говорят что такой системный спад в промышленности "не является проблемой"? Боюсь, им такие комментарии осталось раздавать от силы полтора месяца, потому что в середине апреля мы увидим аналогичный (если не больший) спад по итогам первого квартала 2020 года. И тогда правда о том, что мы скатываемся в мягкую рецессию, станет уже очевидна всем".

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал причины спада промышленного производства.



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