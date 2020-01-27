Милованов объяснил, почему в Украине сократились объемы промышленности

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Объемы промышленного производства в Украине в 2019
году сократились на 1,8%. Министр развития экономики, торговли и сельского
хозяйства Тимофей Милованов перечислил на своей странице в Facebook несколько причин для этого.
Министр отметил, что рост конкуренции и переход на
новые технологии, который требует технологического перевооружения заставили
предприятия провести модернизацию. Это, в свою очередь, негативно отразилось на
производстве.
Кроме того, из-за сокращения спроса на энергоресурсы,
который в свою очередь стал следствием рекордно теплой зимы, в декабре
значительно сократились поставки электроэнергии, газа и пара – на 15,7%. Также
на 17,3% сократились объемы добычи угля. Но больше всего сократились объемы металлургического
производства (на 10%) и машиностроения (14,5%). Значительное падение
промышленности в последний месяц прошлого года повлияло на общегодовую
статистику.
Милованов также отметил, что на промышленность больше
всего повлияли:
1) негативная внешняя конъюнктура для черных металлов,
а также протекционистских мер со стороны США, за которыми следовали
количественные ограничения ЕС, Египта, которые дополнительно негативно повлияли
на производство и экспорт продукции украинской металлургии;
2) длительного действия ряда негативных факторов, в частности:
• торговых ограничений со стороны Российской Федерации
на продукцию машиностроения украинского происхождения, введенные Российской
Федерацией транспортные ограничения (порты Азовского моря, что увеличивало
нагрузку на железную дорогу),
• недостаточных объемов и высокой стоимости кредитования, что стало следствием соблюдения Национальным банком жесткой монетарной политики, а также существенной ревальвации гривны, которая ослабляла позиции украинских экспортеров и усиливала конкурентоспособность импорта на внутреннем рынке.
Ранее "Комментарии" писали, что в
2019 году производство электронных станков упало на 16%, текстильное
производство – почти на 10%, металлургия – на 3,1%. Отмечается, что в декабре
прошлого года индекс промышленной продукции сократился на 8,3%, по сравнению с
данными за декабрь 2018 года. В итоге индекс промышленной продукции составил
98,2%.
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