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Милованов объяснил, почему в Украине сократились объемы промышленности

Милованов назвал основные факторы, которые отразились на промышленности

сегодня, 22:43
Автор:

• Татьяна Веремеева

Объемы промышленного производства в Украине в 2019 году сократились на 1,8%. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил на своей странице в Facebook несколько причин для этого.

Министр отметил, что рост конкуренции и переход на новые технологии, который требует технологического перевооружения заставили предприятия провести модернизацию. Это, в свою очередь, негативно отразилось на производстве.

Кроме того, из-за сокращения спроса на энергоресурсы, который в свою очередь стал следствием рекордно теплой зимы, в декабре значительно сократились поставки электроэнергии, газа и пара – на 15,7%. Также на 17,3% сократились объемы добычи угля.  Но больше всего сократились объемы металлургического производства (на 10%) и машиностроения (14,5%). Значительное падение промышленности в последний месяц прошлого года повлияло на общегодовую статистику.

Милованов также отметил, что на промышленность больше всего повлияли:

1) негативная внешняя конъюнктура для черных металлов, а также протекционистских мер со стороны США, за которыми следовали количественные ограничения ЕС, Египта, которые дополнительно негативно повлияли на производство и экспорт продукции украинской металлургии;
2) длительного действия ряда негативных факторов, в частности:

• торговых ограничений со стороны Российской Федерации на продукцию машиностроения украинского происхождения, введенные Российской Федерацией транспортные ограничения (порты Азовского моря, что увеличивало нагрузку на железную дорогу),
• недостаточных объемов и высокой стоимости кредитования, что стало следствием соблюдения Национальным банком жесткой монетарной политики, а также существенной ревальвации гривны, которая ослабляла позиции украинских экспортеров и усиливала конкурентоспособность импорта на внутреннем рынке.

Ранее "Комментарии" писали, что в 2019 году производство электронных станков упало на 16%, текстильное производство – почти на 10%, металлургия – на 3,1%. Отмечается, что в декабре прошлого года индекс промышленной продукции сократился на 8,3%, по сравнению с данными за декабрь 2018 года. В итоге индекс промышленной продукции составил 98,2%.


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