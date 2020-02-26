Авдеевский коксохим заявил о дефиците серной кислоты из-за импортных квот

Запасы серной кислоты на Авдеевском коксохимическом заводе упали до рекордно низкого уровня, передает "Юапром".

Так, в феврале на предприятие было отгружено 387 т серной кислоты при потребности в 1020 т. Ее недостаток ставит под угрозу полноценную деятельность предприятия, говорится в письме директора АКХЗ Е. Миндры на имя министра экономики Т. Милованова и торгового представителя Т. Качки.

Отметим, что основным поставщиком серной кислоты в адрес АКХЗ является фирма "Торгсервис", которая выступает эксклюзивным посредником украинского производителя серной кислоты госпредприятия "Восточный ГОК". Однако на ГП "Восточный ГОК" приостанавливали производство, и предприятие не справилось с отгрузками необходимого объема серной кислоты.

В то же время в Украине действуют квоты на импорт серной кислоты, которые ограничили возможности покрывать дефицит на украинском рынке за счет импортных поставок. Сообщается, что в случае отсутствия достаточного количества серной кислоты последствия будут серьезными.

"Неизбежна остановка технологического процесса очистки коксового газа от аммиака, что повлечет за собой остановку процессов улавливания бензольных углеводородов и сероводорода, как следствие прекращения передачи очищенного коксового газа на металлургические предприятия/цеха по его сжиганию, - говорится в письме. - Неочищенный коксовый газ уже в месячный срок приведет к выходу из строя газоподводящей аппаратуры коксовых батарей и существенного снижения температуры, что недопустимо для полноценной деятельности предприятия".

Поэтому предприятие настаивает, что им необходимо получать серную кислоту вовремя и в надлежащих объемах.

Добавим, что правительство решило отменить квоты на импорт серной кислоты и олеума 21 февраля. И теперь рассматривает возможность введения пошлин на замену. Против этого выступает ряд промышленных предприятий. Так, "Укрметаллургпром" ранее обращался к Милованову с просьбой о скорейшей отмене квотирования импортных поставок серной кислоты украинским потребителям и замене его на импортную пошлину в размере не выше 5%.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты оценили объемы инвестиций и подсчитали, сколько нужно миллиардов украинской промышленности.

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