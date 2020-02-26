В Правительстве рассказали, сколько дорог планируют восстановить в 2020 году

В 17 областях Украины на 68 объектах дорожники уже начали проводить ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.



Глава ведомства Вячеслав Криклий заявил о планах восстановить не меньше 4 тыс. км дорог в нынешнем году. Он отметил, что работы будут начаты, когда в стране будут благоприятные погодные условия.

Кроме того, в министерстве отмечают, что ежедневно на карте становится все больше отмеченных участков, на которых уже начаты работы. Дорожники проводятся геодезические и дренажные работы, фрезерование существующего покрытия на разных участках в зависимости от того, что там нужно сделать.

Ранее "Комментарии" писали, что дороги в столице Украины загружены на 53%, в результате чего Киев расположился на 12 месте в рейтинге городов с самыми перегруженными дорогами в мире, между столицей Таиланда Бангкоком и столицей Мексики Мехико. Кроме того, в ТОП-20 попал еще один украинский город – Одесса, которая расположилась на 18 месте и дороги которой загружены на 47%. Также в рейтинг попали Харьков (29 место) и Днепр (47 место).

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