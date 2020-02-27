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62% украинцев не поддерживают открытие рынка земли в Украине

Все меньше украинцев поддерживают запуск рынка земли в нашей стране

сегодня, 17:27
Автор:

• Татьяна Веремеева

62% украинцев не поддерживают открытие рынка земли в Украине

Против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине выступают 62% украинцев, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 21-25 февраля 2020 года. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в случае проведения референдума в ближайшее время открытие рынка земли поддержали бы только 15% опрошенных украинцев, 18% наших сограждан не голосовали бы, а 62% жителей страны высказались бы против. Кроме того, стоит отметить, что поддержка открытия рынка земли в Украине постоянно падает. Так, в ноябре 2019 года "за" были 22% опрошенных, в декабре – 19%, а в феврале 2020 года – 15%.

Опрос проводился в телефонном режиме среди населения Украины старше 18 лет. На вопросы касательно открытия рынка земли ответили 1500 человек.

Ранее "Комментарии" писали, что Верховная Рада Украины работает над рассмотрением поправок к проекту закона №2178-10, который предусматривает запуск рынка земли в нашей стране. По состоянию на 20 февраля нардепы рассмотрели 1040 поправок, всего необходимо провести работу с 4018 поправками к законопроекту.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/643737.html
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