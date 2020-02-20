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Нардепы активно взялись за поправки к закону о рынке земли

Сегодня нардепы рассмотрели более 1000 поправок к законопроекту о рынке

сегодня, 16:49
Автор:

• Татьяна Веремеева

Нардепы активно взялись за поправки к закону о рынке земли

Верховная Рада Украины работает над рассмотрением поправок к проекту закона №2178-10, который предусматривает запуск рынка земли в нашей стране. На сегодняшний день нардепы уже рассмотрели 1040 поправок, всего необходимо провести работу с 4018 поправками к законопроекту. Об этом со ссылкой на данные Верховной Рады сообщает "Экономическая правда".

В сообщении говорится, что на заседании парламента все рассмотренные поправки были отклонены. Дальше рассматривать правки планируют на вечернем заседании.

Ранее "Комментарии" сообщали, 18 февраля, Верховная Рада продолжила рассмотрение законопроекта 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Эксперты высказали изданию мнения, есть ли шанс, что документ примут в этом месяце, а также – на какие уступки может пойти партия власти (активно лоббирующая законопроект) и ее оппоненты (активно ему противостоящие).

Кроме того, наш портал разбирался, какая модель рынка земли может ожидать Украину после того, как закон о запуске рынка земли в нашей стране одобрят.


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/20/657294/
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