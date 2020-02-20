Нардепы активно взялись за поправки к закону о рынке земли

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Верховная Рада Украины работает над рассмотрением поправок к проекту закона
№2178-10, который предусматривает запуск рынка земли в нашей стране. На
сегодняшний день нардепы уже рассмотрели 1040 поправок, всего необходимо
провести работу с 4018 поправками к законопроекту. Об этом со ссылкой на данные
Верховной Рады сообщает "Экономическая правда".
В сообщении говорится, что на заседании парламента все рассмотренные
поправки были отклонены. Дальше рассматривать правки планируют на вечернем
заседании.
Ранее "Комментарии" сообщали, 18 февраля, Верховная Рада продолжила рассмотрение
законопроекта 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в
Украине. Эксперты высказали изданию мнения, есть ли шанс, что документ примут в
этом месяце, а также – на какие уступки может пойти партия власти (активно
лоббирующая законопроект) и ее оппоненты (активно ему противостоящие).
Кроме того, наш портал разбирался, какая модель рынка земли может
ожидать Украину после того, как закон о запуске рынка земли в нашей стране
одобрят.
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