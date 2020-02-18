Быть или не быть рынку земли: эксперты рассказали, примут ли депутаты закон в феврале

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Сегодня, 18 февраля,
Верховная Рада продолжит рассмотрение законопроекта 2178-10 по открытию рынка
сельскохозяйственной земли в Украине. Эксперты высказали изданию "Комментарии"
мнения, есть ли шанс, что документ примут в этом месяце, а также – на какие
уступки может пойти партия власти (активно лоббирующая законопроект) и ее
оппоненты (активно ему противостоящие).
Политический эксперт,
директор Communication group Владимир Манько напоминает, что в процессе
подготовки документа к вынесению в сессионный зал во втором чтении было подано
более 4000 поправок. Из которых рассмотрено около 200. Так что процесс, по
мнению политэксперта, обещает быть долгим.
"Завершится он
принятием закона в целом? Скорее да, ведь фракция "Слуга народа" имеет
монобольшинство и может единолично обеспечить позитивное голосование, –
поясняет Манько. – Но все выглядит не так безоблачно".
Главная причина,
отмечает политэксперт, это трещины, которые раскалывают монобольшинство. И
трещины увеличиваются.
"Я имею в виду
усиление противостояния между группами внутри власти. Обыски на телеканале
"1+1" и отставка Андрея Богдана с должности главы Офиса президента
свидетельствуют о войне между группами "соросят" и "95
квартала" против группы олигарха Коломойского, – считает Владимир Манко. –
Сейчас "коломойские" понесли потери и вряд ли с этим смирятся. Ведь
за этим немногочисленным, но агрессивным меньшинством монобольшинства стоит
мощный патрон. Они могут не давать своих голосов за законопроект о земле,
требуя таким образом уступок для себя. Главной из которых является компенсация
бывшим владельцам ПриватБанка".
Именно поэтому,
подчеркивает политэксперт, инициаторы законопроекта о рынке земли вынуждены
будут искать голоса в зале, которые бы гарантировали положительное голосование.
"Такие возможности
есть – это фракция "Голос", а также группы "За будущее" и
"Доверие", внефракционные депутаты. Поэтому, скорее всего, 2178-10
будет принят, и скоро сельскохозяйственную землю можно будет покупать -
продавать", – резюмирует Манько.
Политический эксперт
Руслан Бизяев считает, что шансы на принятие "земельного закона" в этом месяце
– небольшие.
"Пока я не вижу
консенсуса в этом вопросе даже внутри "Слуги народа". Все зависит от того,
насколько президент Зеленский готов ждать рассмотрения этого законопроекта по
процедуре. Если готов – то принципиальных уступок не будет, – считает Бизяев. –
Если не готов, то переговоры будут продолжаться, и они, возможно, приведут к
переформатированию Кабмина Гончарука".
По мнению
политэксперта, в случае развития ситуации по первому варианту не исключена
возможность, что президент не подпишет уже принятый законопроект: "Исходя из
того, что тот может негативно повлиять на рейтинги партии власти осенью, когда
Офис президента хочет провести местные выборы на неподконтрольной территории
Донбасса – и выиграть их на остальной части страны".
Финансовый
эксперт, эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ уверен, что принятие законопроекта об открытии рынка
сх-земли практические предрешено.
"Это могло быть
остановлено лишь отставкой правительства, но это не реально. Слишком мощные
выгодополучатели стоят за пределами парламента и "драйверят" процесс,
– говорит Алексей Кущ. – Технология проталкивания этого документа разработана в
стиле политического "маккиавилизма": вначале максимально токсичный
вариант, с гиперконцентрацией земель в одних руках и схемами захода на рынок
нерезидентов и соответствующее тестирование реакции общества. Затем якобы
уступки по концентрации и нерезидентам (но внезапно "выныривают"
банки с иностранным капиталом, которые могут скупать земли без каких-либо
ограничений по объему и которые превращаются в своеобразные земельные ломбарды
для выкупа земли у нищего населения)".
Скорее всего,
подчеркивает финансовый эксперт, именно под иностранные банки законопроект и
был "заточен" изначально. А это, уверен Кущ, превращает данный рынок
в универсальный механизм максимальной концентрации земель в руках нескольких
банков – с сопутствующим обезземеливанием крестьян и частичным выведением
земель из сельскохозяйственного оборота".
Ранее "Комментарии" разобрались, какая модель рынка земли может ожидать
Украину после того, как закон одобрят.
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