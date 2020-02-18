Быть или не быть рынку земли: эксперты рассказали, примут ли депутаты закон в феврале

Сегодня, 18 февраля, Верховная Рада продолжит рассмотрение законопроекта 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения, есть ли шанс, что документ примут в этом месяце, а также – на какие уступки может пойти партия власти (активно лоббирующая законопроект) и ее оппоненты (активно ему противостоящие).

"Инициаторы законопроекта о рынке земли вынуждены будут искать голоса в зале"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько напоминает, что в процессе подготовки документа к вынесению в сессионный зал во втором чтении было подано более 4000 поправок. Из которых рассмотрено около 200. Так что процесс, по мнению политэксперта, обещает быть долгим.

"Завершится он принятием закона в целом? Скорее да, ведь фракция "Слуга народа" имеет монобольшинство и может единолично обеспечить позитивное голосование, – поясняет Манько. – Но все выглядит не так безоблачно".

Главная причина, отмечает политэксперт, это трещины, которые раскалывают монобольшинство. И трещины увеличиваются.

"Я имею в виду усиление противостояния между группами внутри власти. Обыски на телеканале "1+1" и отставка Андрея Богдана с должности главы Офиса президента свидетельствуют о войне между группами "соросят" и "95 квартала" против группы олигарха Коломойского, – считает Владимир Манко. – Сейчас "коломойские" понесли потери и вряд ли с этим смирятся. Ведь за этим немногочисленным, но агрессивным меньшинством монобольшинства стоит мощный патрон. Они могут не давать своих голосов за законопроект о земле, требуя таким образом уступок для себя. Главной из которых является компенсация бывшим владельцам ПриватБанка".

Именно поэтому, подчеркивает политэксперт, инициаторы законопроекта о рынке земли вынуждены будут искать голоса в зале, которые бы гарантировали положительное голосование.

"Такие возможности есть – это фракция "Голос", а также группы "За будущее" и "Доверие", внефракционные депутаты. Поэтому, скорее всего, 2178-10 будет принят, и скоро сельскохозяйственную землю можно будет покупать - продавать", – резюмирует Манько.

"Не вижу консенсуса в этом вопросе даже внутри "Слуги народа""

Политический эксперт Руслан Бизяев считает, что шансы на принятие "земельного закона" в этом месяце – небольшие.

"Пока я не вижу консенсуса в этом вопросе даже внутри "Слуги народа". Все зависит от того, насколько президент Зеленский готов ждать рассмотрения этого законопроекта по процедуре. Если готов – то принципиальных уступок не будет, – считает Бизяев. – Если не готов, то переговоры будут продолжаться, и они, возможно, приведут к переформатированию Кабмина Гончарука".

По мнению политэксперта, в случае развития ситуации по первому варианту не исключена возможность, что президент не подпишет уже принятый законопроект: "Исходя из того, что тот может негативно повлиять на рейтинги партии власти осенью, когда Офис президента хочет провести местные выборы на неподконтрольной территории Донбасса – и выиграть их на остальной части страны".

"Под иностранные банки законопроект и был "заточен" изначально"

Финансовый эксперт, эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ уверен, что принятие законопроекта об открытии рынка сх-земли практические предрешено.

"Это могло быть остановлено лишь отставкой правительства, но это не реально. Слишком мощные выгодополучатели стоят за пределами парламента и "драйверят" процесс, – говорит Алексей Кущ. – Технология проталкивания этого документа разработана в стиле политического "маккиавилизма": вначале максимально токсичный вариант, с гиперконцентрацией земель в одних руках и схемами захода на рынок нерезидентов и соответствующее тестирование реакции общества. Затем якобы уступки по концентрации и нерезидентам (но внезапно "выныривают" банки с иностранным капиталом, которые могут скупать земли без каких-либо ограничений по объему и которые превращаются в своеобразные земельные ломбарды для выкупа земли у нищего населения)".

Скорее всего, подчеркивает финансовый эксперт, именно под иностранные банки законопроект и был "заточен" изначально. А это, уверен Кущ, превращает данный рынок в универсальный механизм максимальной концентрации земель в руках нескольких банков – с сопутствующим обезземеливанием крестьян и частичным выведением земель из сельскохозяйственного оборота".

Ранее "Комментарии" разобрались, какая модель рынка земли может ожидать Украину после того, как закон одобрят.

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