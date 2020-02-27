Отключение газа в 8 областях: в ДТЭК рассказали, почему украинцы могут остаться без света и тепла

Сегодня в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что в марте 2019 года 8 областей могут остаться без газа из-за долгов компаний, которые предоставляют услуги по теплоснабжению. В списке должников оказалось ООО "ДТЭК Востокэнерго", которое обеспечивает теплом жителей города Счастье, Луганской области.



В компании ДТЭК порталу "Комментарии" заявили, что с июля 2019 года Луганская ТЭС была вынуждена перейти на газ от АО НАК "Нафтогаз Украины" в условиях критического дефицита угля, который связывают с инфраструктурными и политическими проблемами в регионе. Станция может получать уголь по железной дороге только с территории РФ, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня прошлого года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.

Кроме того, в компании отмечают, что себестоимость производства электроэнергии на газу, даже с учетом цены на газ по ПСО, не покрывается максимальными ценами на электроэнергию на новом рынке. Ситуация усугубляется также другими факторами: невостребованность отечественной генерации из-за импортной электроэнергии и задолженность ГП "Энергорынок" перед "ДТЭК Востокэнерго" за уже отпущенную электроэнергию. Эти обстоятельства привели к дефициту оборотных средств у компании, отмечают на предприятии.

"Отключение поставок газа для Луганской ТЭС неизбежно приведет к аварийному отключению электростанции из-за отсутствия топлива. Как следствие, около 1 млн жителей области могут остаться без электричества, будут обесточены детские сады, школы, больницы, и объекты критической инфраструктуры региона. Также будет нарушено энергоснабжение подразделений Вооруженных сил Украины, которые располагаются вблизи станции", – отмечают в пресс-службе компании.

Ранее "Комментарии" писали, что с 19 февраля 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи, что обеспечит пользователям своевременное представление газоснабжения. Но еще 16 производителей тепла так и выполнили ни одного из условий по расчетам с "Нафтогазом".

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