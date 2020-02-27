Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.02.2020

BTC/USD

8873.94

ETH/USD

231.14

LTC/USD

62.64

НБУ 27.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

26.89

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес ЖКХ «Нафтогаз» пригрозил отключить газ в 8 областях: перечень населенных пунктов
НОВОСТИ Все новости

«Нафтогаз» пригрозил отключить газ в 8 областях: перечень населенных пунктов

В «Нафтогазе» сообщили, что 16 теплопроизводителей так и не погасили долги за газоснабжение

сегодня, 16:59
Автор:

• Таисия Ерохина

«Нафтогаз» пригрозил отключить газ в 8 областях: перечень населенных пунктов

В Украине 8 областей в марте могут остаться без газа из-за тепловиков–должников. Об этом говорится на сайте компании "Нафтогаз".

Так, с 19 февраля 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи, что обеспечит пользователям своевременное представление газоснабжения. Но еще 16 производителей тепла так и выполнили ни одного из условий по расчетам с "Нафтогазом".

Так, остаться с 1 марта без газа могут жители таких регионов: Днепропетровской области (Софиевка, Днепр), Киевской (Бородянка, Чубинское), Луганской (Счастье), Одесской (Беляевка, Одесса, Овидиопольский, Таирово), Харьковской (Харьковская, Рогань), Херсонской (Олешки), Хмельницкой (Дунаевцы), а также Полтава.

лл.JPG

Напомним, компании-производители должны были выплатить "Нафтогазу" до 25 февраля 2020 года включительно более 392 млн 800 тыс. грн.

Ранее портал "Комментарии" писал, что низкие цены на газ в Европе обусловлены избыточным предложением и продержатся еще несколько лет. Такое заявление и прогноз сделал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0ECCCC546BD602B2C225851B002F9210?OpenDocument&year=2020&month=02&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...