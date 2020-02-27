«Нафтогаз» пригрозил отключить газ в 8 областях: перечень населенных пунктов

В Украине 8 областей в марте могут остаться без газа из-за тепловиков–должников. Об этом говорится на сайте компании "Нафтогаз".

Так, с 19 февраля 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи, что обеспечит пользователям своевременное представление газоснабжения. Но еще 16 производителей тепла так и выполнили ни одного из условий по расчетам с "Нафтогазом".

Так, остаться с 1 марта без газа могут жители таких регионов: Днепропетровской области (Софиевка, Днепр), Киевской (Бородянка, Чубинское), Луганской (Счастье), Одесской (Беляевка, Одесса, Овидиопольский, Таирово), Харьковской (Харьковская, Рогань), Херсонской (Олешки), Хмельницкой (Дунаевцы), а также Полтава.

Напомним, компании-производители должны были выплатить "Нафтогазу" до 25 февраля 2020 года включительно более 392 млн 800 тыс. грн.

Ранее портал "Комментарии" писал, что низкие цены на газ в Европе обусловлены избыточным предложением и продержатся еще несколько лет. Такое заявление и прогноз сделал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!