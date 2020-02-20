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Киев и 14 областей могут с 1 марта остаться без отопления из-за долгов

Минимальный платеж должен быть внесен до 25 февраля

сегодня, 11:49
Автор:

• Мария Чиренко

Киев и 14 областей могут с 1 марта остаться без отопления из-за долгов

НАК "Нафтогаз" может отключить поставки газа 52 производителям тепла с 1 марта 2020 года из-за долга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" сообщает о риске прекращения газоснабжения со 1 марта 2020 для 52 производителей тепла, которые по оперативным данным на 19 февраля 2020 года не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения требований компании-производители должны выплатить "Нафтогазу" до 25 февраля 2020 года включительно более 392 млн 800 тыс. грн.

При этом, в "Нафтогазе" подчеркнули, что в случае неуплаты до 25 февраля хотя бы минимального платежа поставки газа будут прекращены с 1 марта. Для того, чтоб поставки не прекращались в случае неуплаты минимального платежа до 25 февраля, компании-производители должны будут до 28 февраля оплатить и минимальный платеж, и стоимость потребленного в январе газа.

Отметим, риск отключения поставок газа существует в населенных пунктах 14 областей. Так, без газоснабжения могут остаться компании-производители тепла в Киеве, Днепре, Житомире, Николаеве, Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Мариуполе, Чугуеве, Белой Церкви, Павлограде, Остроге, Шостке и др.

Как сообщал сайт "Комментарии", в феврале жители ряда населенных пунктов в 9 областях могли остаться без отопления из-за долгов. 


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Источник: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A5C52B0138CC7902C2258513005385A4?OpenDocument&year=2020&month=02&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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