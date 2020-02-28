Учетная ставка: как формируется и следует ли ждать нового снижения

Основным инструментом, которым центральные банки влияют на уровень инфляции, является ключевая процентная ставка. Для Национального банка Украины (НБУ) это учетная ставка. С ее помощью центробанк дает сигнал рынку о том, какой уровень ставок видит оптимальным для достижения целей монетарной политики. Чтобы ставки на рынке были близки к желаемому НБУ уровню, центробанк привязывает свои операции до уровня ключевой ставки. Так, с 31 января в Украине действует учетная ставка до 11% годовых. Как именно принимают учетную ставку и будет ли она снижена еще в этом году сообщили в Национальном банке в ответ на запрос "Комментариев".

Учетная ставка: кто принимает

Решение относительно учетной ставки принимает правление Национального банка восемь раз в год. Так, правление НБУ вместе со специалистами профильных департаментов в рамках заседания Комитета по монетарной политики детально изучает, анализирует и обсуждает ситуацию в экономике и на финансовых рынках, риски для экономики в целом и ценовой стабильности в частности. За неделю до принятия решения относительно учетной ставки проводится рабочая встреча членов Комитета. Во время этой встречи очерчивается круг вопросов, которые будут детально обсуждаться на заседаниях. Накануне принятия решения относительно учетной ставки происходит (в ту же неделю) заседание Комитета. Если Национальный банк пересматривает свой макроэкономический прогноз, то заседание длится два дня, а если нет, то один день.

Есть открытая и закрытая части заседания Комитета по монетарной политике. Во время открытой специалисты профильных департаментов представляют аналитику относительно макроэкономического прогноза, развития денежно-кредитного и валютного рынков, финансовой стабильности. А члены Комитета по монетарной политики ставят вопросы. Во время закрытой части члены Комитета по монетарной политики обсуждают сценарии развития экономики и риски, а также делятся мнениями относительно того, какой должна быть учетная ставка.

На следующий день происходит заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики. По итогам обсуждения правление принимает решение относительно учетной ставки на коллегиальной основе. В 14:00 того же дня на веб-сайте Национального банка публикуется пресс-релиз относительно учетной ставки и проходит пресс-брифинг. Решение об учетной ставки вступает на следующий день после принятия правлением.

Учетная ставка: в чем причина снижения

Баланс рисков фактически не изменился с момента предыдущего заседания по монетарной политике в декабре 2019 года. В то же время инфляция замедлилась до цели Национального банка 5% ± 1. п даже быстрее, чем ожидалось. Поэтому НБУ в конце января 2020 года принял решение снизить учетную ставку на 2,5 процентных пункта до 11%.

"Это – еще один шаг для создания благоприятных условий для активизации кредитование реального сектора и ускорения экономического роста", - отметили в Национальном банке.

Учетная ставка: какой прогноз сейчас дает Нацбанк

Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года. Согласно предварительного прогноза учетная ставка должна быть снижена до 8% только в конце 2021 года. Но Национальный банк пересмотрел прогноз снижения учетной ставки, ведь макроэкономическая ситуация в стране улучшалась быстрыми темпами. Однако в НБУ отметили, что прогноз снижения учетной ставки – является лишь прогнозом, а не обязательством. Национальный банк может медленнее снижать учетную ставку, если в стране реализуются проинфляционные риски внутреннего или внешнего происхождения. И наоборот: учетная ставка может снижаться более быстрыми темпами в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций.

Отметим, что за последние 10 месяцев НБУ снизил учетную ставку на 7 п.п. до 11% и собирается уменьшать ее в дальнейшем. Банки уже реагируют на это своими ставками, многие из них уже в начале этого года объявили о снижении ставок по ипотечным кредитам. В НБУ отмечают, что в случае же проведения судебной реформы и усиления защиты кредиторов ставки банков будут максимально приближаться к уровню учетной ставки НБУ, а сами банки получат стимул для развертывания масштабных программ кредитования.

Учетная ставка: что должно произойти для нового снижения или повышения

Прогноз снижения учетной ставки строится на основе текущего макроэкономического прогноза Национального банка. Соответственно прогноза НБУ, инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% -1 в.п. в течение подавляющей части 2020 года, но вернется в его пределы в конце года. Поэтому Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года. Наибольшее снижение произойдет в течение первой половины года. Вместе с тем, Национальный банк может более быстро снижать учетную ставку в ситуации ускоренных реформ и значительного притока инвестиций.

Но возможна и обратная ситуация: если в стране реализуются проинфляционные риски, то НБУ может медленнее снижать учетную ставку. Среди рисков для реализации прогнозов НБУ – отсрочка новой программы сотрудничества с МВФ, риски для макрофинансовой стабильности в первую очередь в результате решений украинских судов по ответственности и обязательствах экс-собственников неплатежеспособных банков перед государством.

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