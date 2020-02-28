Стало известно, какие убытки понесет сфера туризма из-за коронавируса

Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) оценивает убытки от коронавирусной инфекции как минимум в 22 млрд долларов. Об этом глава организации Глория Гевара рассказала El Mundo.

Так, сфера туризма стала одной из наиболее экономически затронутых распространением "китайского" вируса Covid-19. Гевара отметила, что еще рано говорить об окончательной сумме убытков, но первые расчеты уже были проведены.

"WTTC и Oxford Economics сделали предварительные расчеты, согласно которым этот кризис обойдется отрасли как минимум в 22 млрд долларов. Расчеты основаны на опыте предыдущих кризисов, таких как SARS или H1N1, и основаны на потерях из-за китайских туристов, которые больше не путешествуют в эти недели. Как вы знаете, китайцы тратят больше всего, когда путешествуют", - пояснила президент WTTC.

Однако Гевара призывала к спокойствию и просит путешественников следовать рекомендациям своих правительств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за опасений на фоне распространения коронавирусной инфекции 500 богатейших людей мира за сутки потеряли 139 млрддолларов.

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