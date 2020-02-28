Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.02.2020

BTC/USD

8609.71

ETH/USD

221.42

LTC/USD

58.87

НБУ 28.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

27.18

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Стало известно, какие убытки понесет сфера туризма из-за коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какие убытки понесет сфера туризма из-за коронавируса

Во Всемирном совете по путешествиям и туризму подсчитали убытки от коронавирусной эпидемии

сегодня, 13:40
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, какие убытки понесет сфера туризма из-за коронавируса

Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) оценивает убытки от коронавирусной инфекции как минимум в 22 млрд долларов. Об этом глава организации Глория Гевара рассказала El Mundo.

Так, сфера туризма стала одной из наиболее экономически затронутых распространением "китайского" вируса Covid-19. Гевара отметила, что еще рано говорить об окончательной сумме убытков, но первые расчеты уже были проведены.

"WTTC и Oxford Economics сделали предварительные расчеты, согласно которым этот кризис обойдется отрасли как минимум в 22 млрд долларов. Расчеты основаны на опыте предыдущих кризисов, таких как SARS или H1N1, и основаны на потерях из-за китайских туристов, которые больше не путешествуют в эти недели. Как вы знаете, китайцы тратят больше всего, когда путешествуют", - пояснила президент WTTC.

Однако Гевара призывала к спокойствию и просит путешественников следовать рекомендациям своих правительств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за опасений на фоне распространения коронавирусной инфекции 500 богатейших людей мира за сутки потеряли 139 млрддолларов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/02/27/5e56c3fe21efa02a5d8b4714.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...