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Виноват коронавирус: 500 богатейших людей мира за сутки потеряли 139 млрд долларов

Понедельник оказался худшим днем за последние 2 года для фондовых рынков, обвалившихся из-за распространения коронавируса

сегодня, 11:37 845
Автор:

• Таисия Ерохина

Виноват коронавирус: 500 богатейших людей мира за сутки потеряли 139 млрд долларов

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли суммарно 139 миллиардов долларов. Падение фондовых рынков вызвали опасения из-за распространения коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Так, фондовые индексы упали более чем на 3% за день, что стало наихудшим показателем за последние 2 года. К примеру, входящие в топ-20 богатейших людей на планете владелец компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос потеряли более 4,8 млрд долларов каждый. Около 4 млрд долларов лишился испанский миллиардер и владелец торговой компании Zara Inditex SA Амансио Ортега, минус 3,4 млрд долларов у гендиректора Facebook Марка Цукерберга. От 1,5 до 2,7 млрд долларов потеряли инвестор Уоррен Баффет, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, основатель Oracle Ларри Элисон, а также телеком-магнат Карлос Слим, экс-глава Microsoft Стив Балмер и внучка основательницы L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс.

Отмечается, что снижение рынка особенно сильно ударило по акциям операторов круизных линий, которые обвалились на 9%: Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Причиной паники инвесторов стали новости о скачке числа заразившихся коронавирусом за пределами Китая. Особенно быстрое распространение болезни было зафиксировано в Южной Корее и Италии.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в МВФ озвучили два варианта о том, как коронавирус повлияет на экономику.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-24/rout-lops-139-billion-from-world-s-top-fortunes-led-by-arnault?utm_source=url_link
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