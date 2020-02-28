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Биржевая паника: худший результат с 2008 года

Эксперты подсчитали потери владельцев акций от распространения коронавируса

сегодня, 15:45
Автор:

• Сергей Медведев

Биржевая паника: худший результат с 2008 года

Крупнейшие биржи мира продолжают реагировать на информацию о распространении китайского коронавируса в негативном ключе. Специалисты оценивают прошедшую неделю как худшую с момента финансового кризиса, который разразился в 2008 году. Потерю капитализации эксперты предполагают на уровне пяти триллионов долларов.

 Индекс мировых акций MSCI World, в который включены показатели 50-ти стран упал за неделю на 10%, чего не фиксировали уже более десяти лет. Только за четверг, 27 февраля акции Уолл-стрит обвалились на 4,4%. Цены на нефть также опустились до годового минимума и упали на 12% за неделю.

Аналитики предполагают, что для предотвращения глобального спада Федеральная резервная система США снизит процентные ставки, а крупные банки последуют ее примеру.

Как сообщал портал "Комментарии", 500 самых богатых людей мира за день потеряли суммарно 139 миллиардов долларов. Падение фондовых рынков вызвали опасения из-за распространения коронавируса.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-china-health/coronavirus-spreads-in-three-continents-markets-brace-for-global-recession-idUSKCN20M069
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