Цены на продукты в Украине: эксперты рассказали о возможных последствиях теплой зимы









Зима 2020 года в Украине оказалась рекордно теплой. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как погода может повлиять на цены на продукты.

Проблемы для бюджета

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос отмечает, что пока теплая зима создала проблемы всему украинскому бюджету, так как недополучение доходов энергокомпаниями выразилось в 4%-ном падении отрасли.

"Из-за теплой зимы недополучили все, а не только торговцы продуктами, – считает эксперт. – Вторая проблема на рынке продуктов. А именно импортированных продуктов: крепкая гривня на фоне недоверия торговцев к ней, а также их желание получить ранее неполученный доход. Весна даст новый толчок к изменению курса – гривня чуть просядет с учетом нарушений выполнения бюджета в четвертом квартале 2019 года и в январе, и феврале текущего года".

Сложно представить, что торговцы продуктами питания одновременно в своем ценообразовании учитывают факторы государственного бюджета и валютного курса, отмечает Кривонос. Скорее на этом рынке главенствующим является потребительская способность покупателей.

"Вполне возможно, что теплая зима изменит структуру пожеланий в покупках. После такой зимы потребитель скорее будет тяготеть к летним продуктам, но реализовать такой запрос для торговцев не представляется возможным, – считает эксперт. – Решением этого конфликта может быть предложение от торговцев в форме наборов продуктов, комплектов или скидок на "зимние" товары. То есть работы добавилось маркетологам, чтобы продать зимние продукты жаждущим лета".

Качество овощей

Аналитик плодово-овощного рынка Татьяна Гетьман подчеркивает: теплая зима негативно влияет на качество овощей в необорудованных хранилищах – так называемых буртах.

"Так все еще хранят "борщевой набор" в селах, – поясняет эксперт. – Затраты на хранение овощей в оборудованных хранилищах также могут быть выше (температурный режим ведь нужно соблюдать). Но не факт, что это приведет к росту цен. Даже может быть наоборот".

В прошлом году, напоминает Татьяна Гетьман, в Украине собрали неплохой урожай по всем видам овощей, кроме картофеля.

"Но картофеля импортировали рекордный объем. Поэтому всего хватает, вот только хранится это "все" не очень хорошо, – отмечает аналитик. – И то, что портится, нужно быстрее продавать. И не исключено, что к середине весны цены на "старый" борщ даже просядут. В цене удержится только качественная продукция".

С картофелем, по мнению Татьяна Гетьман, может получиться интересная ситуация.

"Его запасы достаточно большие, многие трейдеры купили еще осенью – и заложили на хранение, а фермеры до сих пор не продавали. Все ждали весны и цену 1 доллар за килограмм. Но вышло иначе: сегодня картофель в полтора раза дешевле, чем осенью. А фермерам уже в марте понадобятся деньги на весенние работы в полях. Так что запасы начнут активнее продавать, – считает аналитик. – Тем временем импортный картофель портится в складах у трейдеров. И его тоже нужно продавать. А благодаря теплой весне первый ранний картофель появится на рынке уже в первой половине апреля (его тоже много посадили, так как ждали рекордно высоких цен и дефицита старого картофеля). Поэтому уже к началу мая на рынке может быть много и недорогого раннего картофеля, и дешевого прошлогоднего".

Озимые в Украине

Политический и экономический эксперт Валерий Клочок считает, что есть определенные опасения касательно того, как будут вести озимые.

"Была низкая влажность, мало снега. Правда, мы не знаем, каким будет март. Синоптики прогнозируют дожди. Но достаточно ли будет полученной влажности для полноценного обеспечения влагой урожая-2020 (не только зерновых, но и плодово-ягодных культур), пока неясно", – отмечает эксперт.

Что касается продуктов, которые изготавливаются круглогодично (хлебо-булочные изделия, колбасы и так далее), то цены на электроэнергию остались на том же уровне. А снижение цен на газ не было настолько критичным, чтобы цены существенно снизились, считает Валерий Клочок.

"На ценообразование на продукты питания могут повлиять погодные условия в других странах. Тут может быть некоторое подорожание, если погодные условия окажутся неблагоприятными для тех же цитрусовых, бананов, которые мы завозим из других стран. Но эта категория продуктов существенно не влияет на ценовое предложение на рынке. Это отдельный сегмент, – говорит эксперт. – В общем, не думаю, что следует ждать каких-то резких ценовых колебаний из-за погоды. Куда более серьезные вызовы – падение промпроизводства, тотальное недовыполнение госбюджета. Но тут уже вопросы не к небесной канцелярии, а к нашему правительству".

Ранее "Комментарии" писали, что глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что согласно прогнозу НБУ, уровень инфляции в течение большей части нынешнего года будет ниже целевого диапазона 5%. Хотя и в IV квартале инфляция ускорится и составит 4,8%, и в конце года вернется в целевой диапазон.

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