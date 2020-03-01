"Нафтогаз" в марте снизил цену на газ

Компания "Нафтогаз Украины" обновила ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Новые цены вводятся с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Как сообщили в компании, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 3 981 - 4 606 грн/тыс. куб. м. В эту цену не входит НДС и расходы по транспортировки газа по магистральным трубопроводам. В зависимости от условий поставки, цена на газ в марте снизится на 12%-15% в сравнении с февралем 2020 года.

Отмечается, что предлагаемые цены будут зависеть от условий оплаты и объемов закупок.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине 8 областей в марте могут остаться без газа из-за тепловиков–должников. Так, с 19 февраля 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи, что обеспечит пользователям своевременное представление газоснабжения.

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