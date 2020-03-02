МВФ и Украина: эксперты рассказали, когда ждать нового соглашения и на какие уступки в переговорах пойдут обе стороны

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что достигли успеха в переговорах с украинской властью. Обсуждения очередного меморандума продолжатся в ближайшие дни. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" шансы на появление нового соглашения, а также то, на какие уступки могут пойти друг другу Киев и МВФ.

Согласно общедоступной информации, речь идет о новой трехлетней программе расширенного финансирования для Украины на общую сумму более 5,5 миллиарда долларов. Она должна заменить предыдущую программу "стенд-бай" на 3,9 млрд долларов, которую предыдущая власть не выполнила. В итоге наша страна смогла получить лишь один транш (1,4 млрд долларов) еще в декабре 2018 года. На данный момент известно, что МВФ предварительно поддержал новую программу кредитования для Украины. Но ее облачение в денежный эквивалент обусловлено прогрессом нашей страны в ряде реформ, включая земельную.

"По факту МВФ управляет Украиной"

МВФ и другие международные финансисты по факту управляют Украиной, подчеркивает глава Института публичной политики и консалтинга, политический консультант Сергей Быков. По его словам, единственное препятствие, чтобы подписать новое соглашение с МВФ – это обязательства, которые могла взять власть перед другими финансистами.

Одна из уступок, на которую идет Украина - это закон, который запрещает вернуть "ПриватБанк" Коломойскому.

"Но по факту, банк ему и не нужен, ведь спор идет в первую очередь о деньгах, – подчеркивает Сергей Быков. – Также МВФ требует принять закон о продаже земли и провести глобальную приватизацию. Похоже, что власть на эти шаги пойдет".

"МВФ заинтересован в продолжении сотрудничества даже больше, чем Украина"

МВФ заинтересован в продолжении сотрудничества даже больше, чем Украина, уверен эксперт института Growford Алексей Кущ. Ведь те четыре-пять миллиарда долларов, которые он нам выделит, пойдут на оплату его же кредитов, выделенных Украине в прежние годы.

"Сейчас задолженность Украины перед МВФ составляет примерно семь миллиардов долларов, – поясняет финансовый эксперт. – В фонде понимают, что ближайший мировой кризис, спровоцированный "черным лебедем" в виде пандемии коронавируса, неминуемо приведет к оттоку средств с развивающихся рынков. И в первую очередь из Украины – спекулянты начнут забирать свои инвестиции в пирамиду облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и не будут покупать новые выпуски облигаций".

В таком варианте, считает Алексей Кущ, в Украине могут возобновить дискурс о новой реструктуризации долгов. А МВФ как представителю кредиторов – это явно невыгодно.

"На какой-то предварительный меморандум стороны выйдут не раньше конца апреля – начала мая"

Политический эксперт Руслан Бизяев подчеркивает: несмотря на периодические заявление о продвижении договоренностей, пока не видно, чтобы процесс переговоров украинской стороны с МВФ двигался к позитивному результату.

"Начавшийся процесс переформатирования исполнительной власти в Украине снизит количество и качество сторонников сотрудничества с МВФ в таком формате, который нам предлагается, – говорит политэксперт. – А именно: обязательное открытие рынка земли, передача в концессии основных отраслей Украины, решение определенных вопросов кредитно-банковской политики".

Учитывая эти обстоятельства, а также то, что пожелания МВФ и ранее-то у нас не особо выполнялись, можно говорить, что на какой-то предварительный меморандум стороны выйдут не раньше конца апреля – начала мая, считает Бизяев.

"Что это будет за меморандум – пока не ясно. Но какой бы ни был – он устроит далеко не всех в Украине, особенно в преддверии местных выборов. Так что относительно дальнейшего сотрудничества с МВФ будет приниматься политическое решение, – говорит политэксперт. – При этом нужно понимать, что подписать – одно, а реализовать – совсем другое. И именно в реализации возможны нюансы. Как уже было не раз. Ведь фактически вся история сотрудничества Украины с МВФ – это или частичное выполнение подписанных соглашений, ли полное их невыполнение".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в МВФ рассказали, на какой стадии переговоры с Украиной.

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