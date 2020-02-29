В МВФ рассказали, на какой стадии переговоры с Украиной

В переговорах между Украиной и представителями Международного валютного фонда наметился значительный прогресс. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "РБК-Украина".



"Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - заявил он.



Отметим, 17 февраля 2020 года завершилось действие программы сотрудничества stand-by между Украиной и МВФ на сумму 3,9 млрд долл., которая была подписана в 2018 году. Из этой суммы Украина получила только около 1,4 млрд долл. Два транша по итогам полугодовых просмотров были отменены. В связи со сменой президента и правительства было принято решение разработать новую программу. В 2019 году Украина не получала финансирование МВФ.



Как сообщал сайт "Комментарии", 15 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Ранее в МВФ заявили, что Фонд согласует программу для Украины после выполнения всех условий. Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила отдельные условия, после выполнения которых Международный валютный фонд предоставит очередной транш. В 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 1,4 млрд долл. Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина готова отказаться от денег МВФ.

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