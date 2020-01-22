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Украина готова отказаться от денег МВФ

Маркарова допустила прекращение сотрудничества с МВФ

22 января 2020, 12:56
Автор:

• Наталья Шевченко

Украина заключила с Международным валютным фондом соглашение о финансировании на три года на сумму 5,5 миллиардов долларов и после выполнения договоренностей может отказаться от финансовой поддержки. Об этом на своей странице в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, программа практически выполнена, и есть уникальная возможность от оказаться от услуг МВФ.

Напомним, Международный валютный фонд согласует решение по программе финансовой помощи для Украины после того, как наша страна выполнит все предварительные условия.
 Ранее "Комментарии" писали, что Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2020 году около 1,4 млрд долл. Отмечается, что в нынешнем году наша страна должна выплатить Фонду 999,648 млн спецправ заимствования  финансовой помощи для Украины после того, как наша страна выполнит все предварительные условия. 

Также мы писали, что первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила отдельные условия, после выполнения которых Международный валютный фонд предоставит очередной транш. Также мы писали, что украинские эксперты оценили перспективы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.



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Источник: https://comments.ua/
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