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Суды и банки: Зеленский встретился с главой МВФ

Зеленский обсудил с главой МВФ достижения Украины

сегодня, 11:27
Автор:

• Мария Чиренко

Суды и банки: Зеленский встретился с главой МВФ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцы. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - сказал Зеленский.

В частности, обсуждались вопросы судебной реформы, построение системы верховенства права и законопроект о банках.

Отметим, речь идет, вероятней всего, о законопроекте, которым запрещается возврат обанкротившихся банков бывшим владельцам. В МВФ опасаются передачи национализированного "ПриватБанка" в собственность Игорю Коломойскому.

Как сообщал сайт "Комментарии", в МВФ заявили, что Фонд согласует программу для Украины после выполнения всех условий.

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила отдельные условия, после выполнения которых Международный валютный фонд предоставит очередной транш.

В 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 1,4 млрд долл. 

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина готова отказаться от денег МВФ.

Украинские эксперты оценили перспективы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.



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Источник: https://president.gov.ua/news/ukrayina-ta-mvf-mayut-druzhni-stosunki-prezident-pislya-zust-59805
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