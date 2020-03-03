В Украине появился Офис финансового контроля

Кабинет министров создал в Украине Офис финансового контроля. Об этом написал премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, Кабинет министров ликвидировал несколько территориальных органов Государственной аудиторской службы. Фактически, созданный исполнительный орган должен взять на себя их обязанности. В частности, он будет анализировать, на сколько эффективно те или иные службы и предприятия используют ресурсы, предоставленные государством. Также Офис финансового контроля должен будет контролировать операции с высокими финансовыми рисками.

Пока создан только центральный орган Офиса. В будущем его будут расширять, а отдельные управления должны будут появиться в регионах. Таким образом система сможет работать более эффективно, написал Гончарук.

Государственная аудиторская служба ранее контролировала эффективность использования государственных средств бюджетными организациями, министерствами, и другими органами исполнительной власти. Также она контролировала процесс госзакупок и законность любых операций с государственными деньгами.

Кроме центрального офиса существовало еще пять межрегиональных территориальных органов: Северный офис, Восточный, Западный, Северо-восточный и Южный.

"Комментарии" ранее рассказывали об аудите в высших органах власти и госкомпаниях.

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