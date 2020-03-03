"Артемсоль" отдадут на приватизацию

Государственное предприятие "Артемсоль" пойдет на приватизацию. Так решил Кабинет министров во время сегодняшнего заседания, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Артемсоль" - единственный в Украине и крупнейший в мире производитель каменной поваренной соли. Сейчас предприятие принадлежит государству и, фактически, является монополистом на украинском солевом рынке.

Отсутствие конкуренции создавало определенные проблемы для госпредприятия. В свое время, Антимонопольный комитет оштрафовал производителей соли более чем на 3 миллиона гривен. "Артемсоль" обвинили в манипулировании ценами на поваренную соль.

"Правительство отменяет монополию на производство соли. Государственное предприятие "Артемсоль" выставят на приватизацию", - написал нынче глава правительства.

Государственное предприятие "Артемсоль" находится в Соледаре Донецкой области. Ежегодно тут добывают по 7 млн тонн поваренной соли. Запасы месторождения - около 13 млрд тонн. При нынешних темпах добычи соли в шахтах хватит более чем на тысячу лет.

Когда именно продадут крупнейшее предприятие по производству соли, пока неизвестно. Его хотят выставить на аукцион.

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