Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.03.2020

BTC/USD

8884.29

ETH/USD

231.33

LTC/USD

62.20

НБУ 03.03.2020

USD/UAH

25.00

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика "Артемсоль" отдадут на приватизацию
НОВОСТИ Все новости

"Артемсоль" отдадут на приватизацию

Крупнейшее предприятие по добычи поваренной соли "Артемсоль" продадут с аукциона.

сегодня, 13:51
Автор:

• Виолетта Комаровская

"Артемсоль" отдадут на приватизацию

Государственное предприятие "Артемсоль" пойдет на приватизацию. Так решил Кабинет министров во время сегодняшнего заседания, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. 

"Артемсоль" - единственный в Украине и крупнейший в мире производитель каменной поваренной соли. Сейчас предприятие принадлежит государству и, фактически, является монополистом на украинском солевом рынке. 

Отсутствие конкуренции создавало определенные проблемы для госпредприятия. В свое время, Антимонопольный комитет оштрафовал производителей соли более чем на 3 миллиона гривен. "Артемсоль" обвинили в манипулировании ценами на поваренную соль. 

"Правительство отменяет монополию на производство соли. Государственное предприятие "Артемсоль" выставят на приватизацию", - написал нынче глава правительства. 

Государственное предприятие "Артемсоль" находится в Соледаре Донецкой области. Ежегодно тут добывают по 7 млн тонн поваренной соли. Запасы месторождения - около 13 млрд тонн. При нынешних темпах добычи соли в шахтах хватит более чем на тысячу лет.

Когда именно продадут крупнейшее предприятие по производству соли, пока неизвестно. Его хотят выставить на аукцион. 

Также "Комментарии" сообщали о создании в Украине Офиса финансового контроля. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: t.me/PMHoncharuk
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...