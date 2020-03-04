Центральный автовокзал Киева с автостанциями продан за 230 миллионов гривен

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Фонд государственного
имущества Украины объявил о продаже предприятия "Киевпассервис", в управление
которого входит центральный киевский вокзал и пять киевских автостанций. Сумма
сделки — 230,89 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-релизе Фонда
госимущества Украины.
Сегодня, 4 марта,
состоялся соответствующий аукцион, в котором, по данным фонда, поучаствовали 3
человека. Начальная цена продажи была ниже итоговой на 18%.
Глава Фонда
государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что частный инвестор сможет
заняться реконструкцией вокзалов и "дать им новую жизнь".
Идея продажи киевских
автовокзалов появилась на повестке дня еще летом 2019 года. Тогда же, в августе
2019 года, пытались провести первый аукцион, но не нашлось желающих
поучаствовать в торгах.
Сегодня в Фонде
государственного имущества рассказали, что продажа автовокзала и пяти
автостанций оказалась успешной за счет обновленной системы раскрытия информации
для инвесторов.
Как сообщал портал "Комментарии",
вчера, 3 марта, Верховная Рада рассмотрела более половины поправок к
законопроекту о рынке земли.
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