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Главная Новости Бизнес экономика Центральный автовокзал Киева с автостанциями продан за 230 миллионов гривен
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Центральный автовокзал Киева с автостанциями продан за 230 миллионов гривен

Начальная цена была на 18% ниже.

сегодня, 19:47
Автор:

• Антон Варанов

Центральный автовокзал Киева с автостанциями продан за 230 миллионов гривен

Фонд государственного имущества Украины объявил о продаже предприятия "Киевпассервис", в управление которого входит центральный киевский вокзал и пять киевских автостанций. Сумма сделки — 230,89 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-релизе Фонда госимущества Украины.

Сегодня, 4 марта, состоялся соответствующий аукцион, в котором, по данным фонда, поучаствовали 3 человека. Начальная цена продажи была ниже итоговой на 18%.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что частный инвестор сможет заняться реконструкцией вокзалов и "дать им новую жизнь".

Идея продажи киевских автовокзалов появилась на повестке дня еще летом 2019 года. Тогда же, в августе 2019 года, пытались провести первый аукцион, но не нашлось желающих поучаствовать в торгах.

Сегодня в Фонде государственного имущества рассказали, что продажа автовокзала и пяти автостанций оказалась успешной за счет обновленной системы раскрытия информации для инвесторов.

Как сообщал портал "Комментарии", вчера, 3 марта, Верховная Рада рассмотрела более половины поправок к законопроекту о рынке земли.


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Источник: http://www.spfu.gov.ua/ru/news/uspishne-zavershennya-aukcionu-z-prodazhu-derzhavnih-akcij-«kiivpasservis»-6344.html
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