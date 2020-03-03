Законопроект о рынке земли: Верховная Рада рассмотрела более половины поправок

Сегодня, 3 марта, Верховная Рада Украины на заседании закончила рассмотрение 2302 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке сельскохозяйственной земли. Об этом сообщает Hromadske.



В общей сумме депутаты подали 4018 поправок ко второму чтению законопроекта. Так что на сегодняшний день рассмотрено более половины из них. Процесс рассмотрения поправок длится уже почти в течение месяца — с 6 февраля. Большую часть времени народные депутаты работали с избирателями или в комитетах, а всего 7 дней проводили сессии для голосования.

Первое чтение законопроект о рынке земли прошел еще в ноябре 2019 года. Голосование в Верховной Раде сопровождалось криками, скандалами и даже протестами на улицах. Но, несмотря на это, 240 депутатов проголосовали "за" принятие закона.

Второе чтение началось с блокировки трибуны оппозиционными депутатами, драки, митингов и даже крови Юлии Тимошенко. В итоге депутаты подали более 4 тысяч правок и значительно затянули рассмотрение законопроекта.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада будет рассматривать рынок земли ночью.

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