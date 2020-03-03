Законопроект о рынке земли: Верховная Рада рассмотрела более половины поправок

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8733.89
ETH/USD
222.66
LTC/USD
60.13
USD/UAH
25.07
EUR/UAH
28.09
RUB/UAH
0.38
Сегодня, 3 марта,
Верховная Рада Украины на заседании закончила рассмотрение 2302 поправок ко
второму чтению законопроекта о рынке сельскохозяйственной земли. Об этом
сообщает Hromadske.
В общей сумме депутаты
подали 4018 поправок ко второму чтению законопроекта. Так что на сегодняшний
день рассмотрено более половины из них. Процесс рассмотрения поправок длится
уже почти в течение месяца — с 6 февраля. Большую часть времени народные
депутаты работали с избирателями или в комитетах, а всего 7 дней проводили
сессии для голосования.
Первое чтение
законопроект о рынке земли прошел еще в ноябре 2019 года. Голосование в
Верховной Раде сопровождалось криками, скандалами и даже протестами на улицах.
Но, несмотря на это, 240 депутатов проголосовали "за" принятие закона.
Второе чтение началось
с блокировки трибуны оппозиционными депутатами, драки, митингов и даже крови
Юлии Тимошенко. В итоге депутаты подали более 4 тысяч правок и значительно
затянули рассмотрение законопроекта.
Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада будет рассматривать рынок земли ночью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости