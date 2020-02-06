«Освободить крепостных»: Рада будет рассматривать рынок земли ночью

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Верховная Рада будет вынуждена рассматривать законопроект №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского, передает "Интерфакс-Украина".
"Говорили, что это важное голосование. Сегодня мы заходим в рынок земли. Это - партийная программа, наше обещание освободить от крепостного права 7 млн украинцев, владеющих своей землей", - рассказал Арахамия.
Нардеп подчеркнул, что во фракции есть голоса за данный законопроект, поскольку в "СН" было проведено сигнальное голосование.
"У нас есть голоса, достаточно. Более 226", - добавил он.
По словам нардепа, на пленарном заседание будет предложение работать до исчерпания повестки дня.
"Сейчас будем голосовать. Хотим проголосовать до исчерпания вопросов. Это означает: сколько сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать?", - отметил Арахамия.
Как сообщал сайт "Комментарии", ранее на заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского обсуждался вопрос рынка земли.
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