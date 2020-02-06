Зеленский утром обговорил со «слугами народа» законопроект о рынке земли

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Президент
Украины Владимир Зеленский сегодня утром встретился с народными депутатами от
фракции "Слуга народа", чтобы обсудить вопросы по законопроекту о рынке земли.
Об этом рассказал в кулуарах парламента представитель фракции Никита Потураев,
пишет "Укринформ"
"Мы
не договариваемся с президентом, мы обсуждаем с президентом актуальные вопросы.
Мы еще раз прошлись по всем замечания, которые были в законе о земле, и фракция
поддержала, конечно, голосование за этот важнейший для нашей страны
закон", - сказал Потураев.
Также
он добавил, что срок рассмотрения проекта закона зависит от того, конструктивно ли настроена оппозиция.
По мнению Потураева, земельный закон поддержат не только "слуги", а и будут
голоса от парламентариев, которые выступают "за свободную, развитую,
европейскую, конкурентоспособную Украину".
Нардеп добавил, что на встрече также говорили о расследовании "прослушки" в Кабинете министров Украины, о которой стало известно после слитых в сеть записей с заседания премьер-министра Алексея Гончарука, представителей правительства и Нацбанка.
В свою очередь, в Telegram-канале "Слуги народа" обещают сегодня принять в Раде как можно больше правок по земельному законопроекту, который обсуждался публично около 5 месяцев.
Ранее
портал "Комментарии" писал, что эксперты рассказали, какие важные законы могут принять на третьей сессии. В топе, конечно же, и закон об открытии рынка земли.
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