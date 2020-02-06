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Зеленский утром обговорил со «слугами народа» законопроект о рынке земли

Сегодня в Раде рассмотрят законопроект об открытии рынка земли во втором чтении

сегодня, 11:13
Автор:

• Таисия Ерохина

Зеленский утром обговорил со «слугами народа» законопроект о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром встретился с народными депутатами от фракции "Слуга народа", чтобы обсудить вопросы по законопроекту о рынке земли. Об этом рассказал в кулуарах парламента представитель фракции Никита Потураев, пишет "Укринформ"

"Мы не договариваемся с президентом, мы обсуждаем с президентом актуальные вопросы. Мы еще раз прошлись по всем замечания, которые были в законе о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот важнейший для нашей страны закон", - сказал Потураев.

Также он добавил, что срок рассмотрения проекта закона зависит от того, конструктивно ли настроена оппозиция. По мнению Потураева, земельный закон поддержат не только "слуги", а и будут голоса от парламентариев, которые выступают "за свободную, развитую, европейскую, конкурентоспособную Украину".

Нардеп добавил, что на встрече также говорили о расследовании "прослушки" в Кабинете министров Украины, о которой стало известно после слитых в сеть записей с заседания премьер-министра Алексея Гончарука, представителей правительства и Нацбанка.

В свою очередь, в Telegram-канале "Слуги народа" обещают сегодня принять в Раде как можно больше правок по земельному законопроекту, который обсуждался публично около 5 месяцев.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперты рассказали, какие важные законы могут принять на третьей сессии. В топе, конечно же, и закон об открытии рынка земли.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2870588-poturaev-rozpoviv-so-obgovoruvav-zelenskij-z-frakcieu-slugi-narodu.html
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