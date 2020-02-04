Земля, референдум и децентрализация: эксперты рассказали, какие важные законы могут принять на третьей сессии Рады

Сегодня, 4 февраля, стартует третья сессия Верховная Рада Украины IX созыва. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие важные законы могут попробовать принять нардепы, и существует ли риск парламентского кризиса.

"Точно будет попытка протянуть закон об открытии рынка сельскохозяйственной земли"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает хорошим заделом на новую сессию то, что 16 января, перед окончанием второй сессии, Верховная Рада приняла в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса.

"Это доказало, что президент Украины Владимир Зеленский и глава фракции "Слуга народа" (СН) Давид Арахамия имеют все же влияние на монобольшинство, – говорит Снегирев. – Напомню, что первое голосование было провалено. Группы противников этого закона были даже внутри самой провластной фракции. И новое голосование должно было дать ответ на вопрос, так ли она монолитна? Кто реально хозяин на Банковой и в стенах парламента? Голосование состоялось. Соответствующее решение поддержали 260 нардепов. И это можно считать победой команды Зеленского".

По словам эксперта, во время третьей сессии ВР девятого созыва мы увидим голосование за этот закон во втором чтении. Также нардепы попробуют проголосовать в первом чтении краеугольные законы о медиа и о труде.

"Точно будет попытка протянуть закон об открытии рынка сельскохозяйственной земли, – продолжает Снегирев. – И, скорее всего, его протянут – с учетом небольших уже озвученных правок (в том числе – уменьшение количества га, которые можно брать в одни руки). Кстати, похоже на то, что резонансная земельная тема намеренно поднимается в моменты критических информационных пиков для Зеленского и правительства. Ее используют как раздражитель для общества - такой себе отвлекающий маневр для снятия пиковых нагрузок… Скорее всего, нас ждет очередное внесение закона о децентрализации – с учетом замечаний западных партнеров и настроений украинского общество, раскритиковавших два предыдущих проекта, где речь шла скорее о централизации, а не о децентрализации. Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уже заявил, что данный законопроект будет наработан представителями фракций парламента вместе с Кабмином и Офисом президента".

Парламентского кризиса Снегирев не прогнозирует. Как и скорой отставки премьера в частности и правительства в целом.

"Народные депутаты будут вносить и готовить законопроект о Референдуме"

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что ключевыми законопроектами которые планируются рассматриваться на этой сессии, станут открытие рынка сельхозземли, изменения к Регламенту ВР, а также изменения в Избирательный кодекс.

"Планируется работа над изменением в Конституцию Украины, включая сокращение количества депутатов. Но это – очень далекая перспектива, – отмечает Антонюк. – Также народные депутаты будут вносить и готовить законопроект о Референдуме, серию законопроектов о народовластии. В работе законопроект о медиа, идут обсуждения".

Кроме того, по словам политэксперта, планируется ряд кадровых изменений в Кабинете министров, что тоже повлияет на повестку работы парламента.

"В этом сезоне (исходя из сегодняшнего дня) говорить о парламентском кризисе считаю преждевременным. Пока что нет для этого предпосылок", – резюмирует Антонюк.

"Рассмотрение законопроекта про землю должно идти вместе с какой-то "костью", которую кинут избирателям"

Политолог, эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай считает интересным даже не то, какие законы примет Верховная Рада, а то – сколько просуществует монобольшинство.

"Ведь во властной вертикали назревает конфликт между различными группами влияния, который может коснуться и парламентской фракции. Мы неоднократно были свидетелями неслаженной работы "Слуг…", провалов по голосованиям", – подчеркивает эксперт УИП.

Из возможных принятых законопроектов Гайдай выделяет законопроект по рынку земли.

"Возможно именно этот законопроект станет стресс-тестом для "Слуги народа". Ведь тут вопрос не только в слаженности работы самой президентской фракции, но и в парламентской оппозиции, а также оппозиции вне парламента (в частности, праворадикалах, которые могут постараться расшатать общественно-политическую ситуацию в стране если не до нового майдана, то хотя бы до ощутимых акций протеста). Поэтому, рассмотрение и педалирование законопроекта про землю должно идти вместе с какой-то "костью", которую должны кинуть избирателю, чтобы немного успокоить его или отвлечь внимание", – считает политолог.

Такой "костью", по мнению Гайдая, может быть рассмотрение законопроекта о реформировании самой Верховной Рады путем сокращения числа депутатов до 300.

"Следует отметить, что качественно на работу парламента это не повлияет и не поможет значительно сэкономить средства на уменьшении количества депутатов. Но зато может стать хорошим популистским шагом, – говорит эксперт. – Тем более, реформируя ВР, можно вместе с этим протащить законопроект не только о реформе высшего представительского органа, но и местных. То есть, принять еще и админреформу, которая так нужна будет Зеленскому под местные выборы, ведь она способна укрепить президентскую власть на местах путем введения префектов".

Ранее "Комментарии" писали, что парламентарии сегодня рассмотрят законопроект о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов, а также введение пропорциональной избирательной системы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!