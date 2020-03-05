НБУ опубликовал список системно важных банков

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Национальный банк Украины(НБУ) опубликовал перечень системно важных банков, который регулятор пересматривает каждый год. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что в список, как и год назад, входят 14 банков. В то же время, вместо "Укрсоцбанка", который в прошлом году присоединился к "Альфа-Банку", в список попал "А-Банк". В 2020 году перечень системно важных банков выглядит так:
- "А-Банк";
- "Альфа-банк";
- "Кредобанк";
- "ОТП банк";
- "Ощадбанк";
- "Южный";
- "ПриватБанк";
- "ПУМБ";
- "Райффайзен Банк Аваль";
- "Таскомбанк";
- "Укргазбанк";
- "Укрэксимбанк";
- "Укрсиббанк";
- "Универсал банк".
Системно важные банки в Украине должны соответствовать повышенным требованиям, которые призваны обеспечить дополнительный запас их устойчивости. Кроме того, эти банки должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года и будет зависеть от значения показателя системной важности банка. Также им необходимо разработать планы восстановления деятельности согласно требованиям НБУ, быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса. Еще системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента.
Ранее "Комментарии" писали, что глава правления "ПриватБанка" Петер Крумханзл заявил, что в отношении него в Украине возбуждено 6 уголовных производств, за которыми стоят бывшие владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
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