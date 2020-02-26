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Вплоть до шпионажа: на главу «ПриватБанка» завели 6 уголовных дел

Глава «ПриватБанка» заявил о давлении на менеджмент со стороны бывших владельцев

сегодня, 16:52
Автор:

• Мария Чиренко

Вплоть до шпионажа: на главу «ПриватБанка» завели 6 уголовных дел

Глава правления "ПриватБанка" Петер Крумханзл заявил, что в отношении него в Украине возбуждено 6 уголовных производств, за которыми стоят бывшие владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Об этом он сказал изданию The Financial Times.

Крумханзл назвал действия бывших владельцев банка "гибридной войной".

По его словам, в сентябре 2019 года в главном офисе "ПриватБанка" прошли обыски. Силовики хотели изъять документы, которые касались сотрудничества банка с юридической компанией, которая представляет интересы "ПриватБанка" в Высоком суде Лондона, в котором Коломойский судится с финучреждением.

Кроме того, в отношении Петера Крумханзла, который по происхождению чех, открыли производство по подозрению в шпионаже.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Крумханзл заявил, что существует реальный риск того, что "ПриватБанк" вернется под контроль бывших собственников — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.


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Источник: https://www.ft.com/content/09b7d3ca-54ab-11ea-8841-482eed0038b1
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