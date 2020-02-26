Вплоть до шпионажа: на главу «ПриватБанка» завели 6 уголовных дел

Глава правления "ПриватБанка" Петер Крумханзл заявил, что в отношении него в Украине возбуждено 6 уголовных производств, за которыми стоят бывшие владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Об этом он сказал изданию The Financial Times.



Крумханзл назвал действия бывших владельцев банка "гибридной войной".



По его словам, в сентябре 2019 года в главном офисе "ПриватБанка" прошли обыски. Силовики хотели изъять документы, которые касались сотрудничества банка с юридической компанией, которая представляет интересы "ПриватБанка" в Высоком суде Лондона, в котором Коломойский судится с финучреждением.



Кроме того, в отношении Петера Крумханзла, который по происхождению чех, открыли производство по подозрению в шпионаже.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Крумханзл заявил, что существует реальный риск того, что "ПриватБанк" вернется под контроль бывших собственников — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.



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