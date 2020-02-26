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«Есть реальный риск»: глава правления ПриватБанка допустил возвращение банка Коломойскому

Также есть риск принятия Верховной Радой закона о выведении неплатежеспособных банков с рынка, который позволит Коломойскому и Боголюбову получить «щедрую компенсацию»

сегодня, 15:08
Автор:

• Мария Чиренко

«Есть реальный риск»: глава правления ПриватБанка допустил возвращение банка Коломойскому

В настоящее время есть реальный риск того, что “ПриватБанк” по решению украинских судов может быть возвращен в собственность бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом заявил глава правления финучреждения Петер Крумханзл, сообщает идание The Financial Times.

По словам топ-менеджера банка, Коломойский подал в украинские суды около 800 исков, касающихся национализации "ПриватБанка". В связи с этим Крумханзл считает, что риск возвращения банка в собственность бывших владельцев вполне "реальным".

Как отмечает издание, президент Владимир Зеленский твердо поддержал национализацию "ПриватБанка", но в вопросе возвращения финучреждения Коломойскому и Боголюбову был  не столь категоричен. При этом сам Крумханзл допускает, что Владимир Зеленский получает информацию по данному делу от своего окружения и не совсем объективно воспринимает ситуацию.

Кроме того, по словам Крумханзла, есть риск принятия Верховной Радой закона о выведении неплатежеспособных банков с рынка, который позволит Коломойскому и Боголюбову получить "щедрую компенсацию" от государства. 

Крумханзл отмечает, что это, в свою очередь, может привести к отказу Международного валютного фонда от сотрудничества с Украиной. Это будет означать не только то, что Украина не получит необходимые кредиты, но и даст сигнал иностранным инвесторам, что украинскому правительству доверять нельзя.

"Если риторика изменится и позиция МВФ станет негативной, то многие инвесторы фактически начнут выводить вложенные в страну деньги", - пояснил топ-менеджер.

Как сообщал сайт "Комментарии", в январе Нацбанк выиграл еще одно дело по национализации "ПриватБанка".


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Источник: https://www.ft.com/content/09b7d3ca-54ab-11ea-8841-482eed0038b1
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