«Есть реальный риск»: глава правления ПриватБанка допустил возвращение банка Коломойскому

В настоящее время есть реальный риск того, что “ПриватБанк” по решению украинских судов может быть возвращен в собственность бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом заявил глава правления финучреждения Петер Крумханзл, сообщает идание The Financial Times.



По словам топ-менеджера банка, Коломойский подал в украинские суды около 800 исков, касающихся национализации "ПриватБанка". В связи с этим Крумханзл считает, что риск возвращения банка в собственность бывших владельцев вполне "реальным".



Как отмечает издание, президент Владимир Зеленский твердо поддержал национализацию "ПриватБанка", но в вопросе возвращения финучреждения Коломойскому и Боголюбову был не столь категоричен. При этом сам Крумханзл допускает, что Владимир Зеленский получает информацию по данному делу от своего окружения и не совсем объективно воспринимает ситуацию.



Кроме того, по словам Крумханзла, есть риск принятия Верховной Радой закона о выведении неплатежеспособных банков с рынка, который позволит Коломойскому и Боголюбову получить "щедрую компенсацию" от государства.



Крумханзл отмечает, что это, в свою очередь, может привести к отказу Международного валютного фонда от сотрудничества с Украиной. Это будет означать не только то, что Украина не получит необходимые кредиты, но и даст сигнал иностранным инвесторам, что украинскому правительству доверять нельзя.



"Если риторика изменится и позиция МВФ станет негативной, то многие инвесторы фактически начнут выводить вложенные в страну деньги", - пояснил топ-менеджер.



Как сообщал сайт "Комментарии", в январе Нацбанк выиграл еще одно дело по национализации "ПриватБанка".

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