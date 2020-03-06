Акции вновь падают из-за опасений по поводу коронавируса

Фондовый рынок сильно качнулся на прошлой неделе, поскольку инвесторы изо всех сил пытались получить представление об экономическом ущербе, который может нанести быстро распространяющийся коронавирус, так как число случаев заболевания продолжает расти, и компании активизируют меры по их сдерживанию. Об этом пишет The New York Times.



Эта резкая волатильность продолжилась в четверг, когда S&P 500 упал более чем на 3%. В настоящее время индекс вырос или упал более чем на 3% в течение шести различных дней за последние две недели, чего не происходило в течение предыдущих 12 месяцев.

Падение продолжилось в Азии в ходе утренних торгов в пятницу, при этом акции в Токио упали более чем на 3%, акции гонконгских компаний упали более чем на 2%.

Беспокойство по поводу долгосрочного роста также подтолкнуло доходность 10-летних казначейских облигаций США к новому минимуму. Из-за их относительной безопасности государственные облигации пользуются повышенным спросом во время приступов паники в экономике.

После закрытия рынков в четверг Starbucks предупредила, что ее квартальные продажи в Китае, где она представлена большим количеством заведений, упадут на 50% по сравнению с прошлым годом, что приведет к потере около 400 млн долл. на фоне 430 млн долл. прогнозируемых доходов.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине для противодействия распространения коронавирусной инфекции решили запретить массовые мероприятия и отправить на карантин учебные заведения.

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