Кто в Украине зарабатывает больше всех - данные Госстата.

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Самые высокие зарплаты в 2019-м году получали работники авиационной промышленности. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала Государственная служба статистики. Средняя зарплата в отрасли - 27 тысяч 300 гривен.
Попали в тройку лидеров по самым высоким среднемесячным зарплатам работники финансовой и страховой сферы (19 тысяч 132 гривны), а также те, кто имеет дело с информацией и телекоммуникациями (17 тысяч 543 гривны).
А вот кому стоит призадуматься о смене сферы деятельности, то это почтальонам и курьерам. Если, конечно, они хотят зарабатывать побольше. Среди профессий, проанализированных Госстатом, работа почтальона и курьера пока в Украине наиболее низкооплачиваемая. Среднемесячная зарплата в этой сфере в 2019 году не дотянула, даже, до 6-ти тысяч и составила 5 тысяч 993 гривны.
Исследовали в Государственной службе статистики и зарплату в разных регионах. Лидерство по самым высоким зарплатам удержал Киев. В среднем в месяц жители столицы получают около 15 с половиной тысяч гривен. Немного меньше зарабатывают в Киевской области, а также на Донбассе.
Только позавидовать им могут жители Черновицкой области. Там среднемесячная зарплата в 2019-м году оказалась самой низкой по Украине - 8 тысяч 66 гривен.
В Государственной службе статистики уточнили - анализировали зарплаты только тех украинцев, которые работают на подконтрольной территории. Доходы украинцев на оккупированных территориях во внимание не брали.
Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что среднемесячная зарплата украинцев стала меньше.
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