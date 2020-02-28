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Средняя зарплата за месяц упала на 12,5%, - Госстат

Самые низкие зарплаты в январе 2020 года получали медики и сотрудники гостиниц и ресторанов

сегодня, 18:07
Автор:

• Мария Чиренко

Средняя зарплата за месяц упала на 12,5%, - Госстат

Средняя зарплата в январе 2020 года снизилась на 12,5% в сравнении с декабрем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.", - пояснили в ведомстве.

В то же время, в январе 2020 года средняя зарплата выросла в сравнении с январем прошлого года на 16,3% - до 10 727 грн в месяц.

Больше всего в январе получили работники финансового сектора (20 080 грн) и сферы ІТ (17 941 грн). Выросли средние зарплаты в сфере электро- и газоснабжение (+29,3%), а также сфере услуг (+27,4%).

Самые низкие зарплаты получали медики (7 297 грн) и сотрудники гостиниц и ресторанов (7 395 грн).

По регионам с самым высоким средним показателем зарплаты лидирует Киев — 15 787 грн. Меньше всего в январе зарабатывали жители Тернопольской и Черновицкой областях — чуть более 8 100 грн в месяц.

Как сообщал сайт "Комментарии", размер средней зарплаты за 2019 год в Украине составил 9 205,19 грн в месяц.


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