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Назван размер средней зарплаты за 2019 год

Также Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за декабрь 2019 года

сегодня, 01:44 147
Автор:

• Ольга Чародий

Назван размер средней зарплаты за 2019 год

В Украине в прошлом  году показатель средней зарплаты составил 9 205,19 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

Также Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за декабрь 2019 года, который в соответствии с законодательством учитывается для начисления пенсии - 10 583,10 грн.

Как сообщал сайт "Комментарии", зарплата украинского чиновника должна быть достойной, но не заоблачной. Об этом председатель Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире Newsone. "Я не понимаю, когда такие несоразмерные премии получают наши чиновники. Зарплата чиновника, министра, народного депутата должна быть достаточной и достойной, но не должна быть заоблачной", - сказал спикер. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тыс. грн. Заработную плату народным депутатам Украины проиндексируют, и она увеличится приблизительно на 3 тысячи гривен. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. "Я обращался в аппарат ВР. Они предоставили полную информацию. Есть индексация зарплат народных депутатов... Изменение зарплаты составляет около 3 тысяч гривен. Это связано с прожиточным минимумом", - сказал Разумков.

Напомним, в декабре прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков получил зарплату суммой 76 тыс грн. Так, по данным Министерства внутренних дел Украины, в декабре 2019 года Аваков получил зарплату в размере 39 328 грн, а также ежемесячную премию – 37 тыс грн. При этом, размер должностного оклада равен 13 тыс грн. Предусмотрен ряд надбавок: за выслугу лет – 4,8 тыс грн, интенсивность труда – 13, за работу с документами, предоставляющими гостайну – 2,7, за исполнения функций госэксперта по вопросам тайны – 2,7. Также выплачена средняя заработная плата в период отпуска – 2,3 тыс грн и средняя зарплата в период командировки 8 тыс грн. Указана еще индексация – около 700 грн.



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Источник: https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARDeqao9eZUTHwZIuRRuhDXl8zxlopS653eI5c1F02OVRtQI4907FxzvSuSMK8ZrZ1nb0LtV5a-sipoE&hc_ref=ARQ-BE5h-xFLVoISPhIVMT8Sqe4Vy8jpKyxW5dHCzxx2gL57k5Y_nt3FfE3WpwDM62g&fref=nf
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