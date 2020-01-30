Зарплата Авакова: в декабре получил в 5 раз больше оклада

В декабре прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков получил зарплату суммой 76 тыс грн. Об этом сообщил "Корреспондент".

Так, по данным Министерства внутренних дел Украины, в декабре 2019 года Аваков получил зарплату в размере 39 328 грн, а также ежемесячную премию – 37 тыс грн. При этом, размер должностного оклада равен 13 тыс грн. Предусмотрен ряд надбавок: за выслугу лет – 4,8 тыс грн, интенсивность труда – 13, за работу с документами, предоставляющими гостайну – 2,7, за исполнения функций госэксперта по вопросам тайны – 2,7. Также выплачена средняя заработная плата в период отпуска – 2,3 тыс грн и средняя зарплата в период командировки 8 тыс грн. Указана еще индексация – около 700 грн.

Суммы зарплат заместителей Авакова в декабре составили немного более или менее, чем у главы министерства. Так, первый заместитель министра Сергей Яровой получил 84 тыс грн, заместитель Татьяна Ковальчук – 76 тыс грн, Катерина Павличенко – 73 тыс грн, Сергей Гончаров – 77 тыс грн, Антон Геращенко – 59 тыс грн, Александр Гогилашвили – 74 тыс грн, госсекретарь Алексей Тахтай – 87 тыс гривен.

Ранее "Комментарии" писали, что зарплаты в СНБО составили в декабре по 70-100 тыс грн. При этом, у секретаря СНБО Данилова оклад составляет 18 тыс грн, но с надбавками и премиями начислено 98 тыс грн.

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