Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «B»

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B". На сайте организации также отмечается, что прогноз по рейтингам позитивный. Об этом пишет "УНИАН".



Отмечается, что рейтинговое агентство рассчитывает на дальнейшее сотрудничество между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), что позволит упростить доступ к внешнему финансированию, снизить риски рефинансирования, укрепить макрофинансовую стабильность, а также бюджетную устойчивость.

Кроме того, в Fitch отметили успехи нашей страны в законодательном одобрении многих реформ, которые также должны положительно отразиться на экономическом положении. На повышение рейтинга Украины также влияют снижение внешней финансовой уязвимости и прогресс в вопросе реформ.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина стала 15-ой из 54 стран в мировом рейтинге роста минимальных заработных плат с повышением суммы размером 13,2%. Наиболее активно растет минимальная зарплата в Нигерии – повысилась на 64%, по сравнению с 2018 годом. Однако уровень гарантированной минимальной оплаты все равно остается в этой стране одним из самых низких в мире - 74 доллара. На второй ступени Азербайджан – у него 37,7%, а на третьей – Аргентина – 37,1%. В топ-5 попали еще Саудовская Аравия и Армения: имеют по 33% и 25% соответственно. Далее по рейтингу следуют Мексика, Чили, Пакистан, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория, а затем – Польша, Беларусь и Украина.

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