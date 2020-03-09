Цена за баррель нефти Brent рухнула до 31 доллара впервые с 1991 года

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Сегодня, 9 марта, во
время открытия торгов на Лондонской бирже ICE цена за один баррель эталонной марки нефти Brent снизилась
на 30% — до 31 доллара. Об этом сообщает CNN.
Это самый низкий ценник
с 1991 года — тогда Штаты начали операцию "Буря в пустыне", связанную с войной
в Персидском заливе против армии Ирака.
Причина такого резкого
падения — срыв сделки между Россией и другими странами-участницами ОПЕК
(организация государств-экспортеров нефти), а также ответное начало торговой
войны Саудовской Аравии против России.
Участники ОПЕК+
пытались убедить Россию сократить добычу нефти из-за снижения спроса на фоне
вспышки китайского коронавируса Covid-19, что привело
к снижению цены. Но Россия отказалась, а Саудовская Аравия в ответ решила использовать рекордные
скидки, чтобы убедить компании по переработке нефти закупать сырье именно у
этой страны.
Также Саудовская Аравия
пообещала увеличить добычу нефти до 12 миллионов баррелей в день, в то время
как сейчас добывает всего 9,7 миллионов баррелей в день. Bloomberg заявил,
что стоит ждать хаоса на рынке нефти. А эксперты ожидают падение цены до 20
долларов за баррель.
Как сообщал портал "Комментарии",
Зеленский пригласил США добывать украинский газ и нефть.
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