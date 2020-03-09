Цена за баррель нефти Brent рухнула до 31 доллара впервые с 1991 года

Сегодня, 9 марта, во время открытия торгов на Лондонской бирже ICE цена за один баррель эталонной марки нефти Brent снизилась на 30% — до 31 доллара. Об этом сообщает CNN.



Это самый низкий ценник с 1991 года — тогда Штаты начали операцию "Буря в пустыне", связанную с войной в Персидском заливе против армии Ирака.

Причина такого резкого падения — срыв сделки между Россией и другими странами-участницами ОПЕК (организация государств-экспортеров нефти), а также ответное начало торговой войны Саудовской Аравии против России.

Участники ОПЕК+ пытались убедить Россию сократить добычу нефти из-за снижения спроса на фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19, что привело к снижению цены. Но Россия отказалась, а Саудовская Аравия в ответ решила использовать рекордные скидки, чтобы убедить компании по переработке нефти закупать сырье именно у этой страны.

Также Саудовская Аравия пообещала увеличить добычу нефти до 12 миллионов баррелей в день, в то время как сейчас добывает всего 9,7 миллионов баррелей в день. Bloomberg заявил, что стоит ждать хаоса на рынке нефти. А эксперты ожидают падение цены до 20 долларов за баррель.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский пригласил США добывать украинский газ и нефть.

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