Зеленский пригласил США добывать украинский газ и нефть

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских бизнесменов к разработке шельфа Черного моря. С таким обращением он выступил на встрече с государственным секретарем США Майком Помпео, который находится с визитом в Киеве.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – сказал президент.

В своем выступлении Зеленский также сообщил, что Украина ведет переговоры с США о закупке новой партии американских локомотивов. Глава государства выразил надежду на скорейшую отмену торговых ограничений в импортно-экспортных отношениях между Украиной и США, в частности, на отмену ввозной пошлины на украинскую сталь.

Ранее "Комментарии" писали, что Майк Помпео посетит Украину в рамках запланированных на конец января-начало февраля визитов в Великобританию (29 января), Украину (30 января), Беларусь (1 февраля), Казахстан (1 февраля) и Узбекистан (2-3 февраля).



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