Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 31.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский пригласил США добывать украинский газ и нефть
НОВОСТИ Все новости

Зеленский пригласил США добывать украинский газ и нефть

Президент Зеленский обратился к американскому бизнесу

сегодня, 14:29
Автор:

• Сергей Медведев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских бизнесменов к разработке шельфа Черного моря. С таким обращением он выступил на встрече с государственным секретарем США Майком Помпео, который находится с визитом в Киеве.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – сказал президент.

В своем выступлении Зеленский также сообщил, что Украина ведет переговоры с США о закупке новой партии американских локомотивов. Глава государства выразил надежду на скорейшую отмену торговых ограничений в импортно-экспортных отношениях между Украиной и США, в частности, на отмену ввозной пошлины  на украинскую сталь.

Ранее "Комментарии" писали, что Майк Помпео посетит Украину в рамках запланированных на конец января-начало февраля визитов в Великобританию (29 января), Украину (30 января), Беларусь (1 февраля), Казахстан (1 февраля) и Узбекистан (2-3 февраля).


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/ukraine/politics/4188733-zelenskyi-zovet-ssha-razrabatyvat-shelf-chernoho-moria
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...