Крутое пике: гривна продолжает падать

Украинская гривна продолжила стремительное падение. Закрепиться относительно доллара национальной валюте пока никак не удается. Об этом свидетельствует официальный курс валют на 10 марта, опубликованный на сайте Национального банка Украины.

После вчерашнего стремительного падения, сегодня украинская гривна подешевела еще больше. Относительно доллара за ночь она упала сразу на 18 копеек и теперь закрепилась на уровне 24, 92 грн (вместо 24, 74 грн). Еще более ощутимо национальная валюта скатилась относительно евро. Сейчас курс НБУ таков - 28,23 грн за один евро (вместо 27, 69). То есть, гривна относительно евро упала сразу на 54 копейки.

Если ориентироваться на цену доллара и евро, скажем, в самых больших государственных банках, то они таковы:

В "ПриватБанке" утром за один доллар просят 25, 77 грн, а за евро - 29, 33 грн. Тогда как покупают валюту по 25, 00 грн и 27, 95 грн соответственно.

В "Ощадбанке" официальный обменный курс немного отличается. Продают доллар по 25, 10 грн, а покупают за 24, 50 грн. Что касается евро, то за него просят 28, 30 грн, а покупают за 27, 20 грн.

На черном рынке цена на валюту отличается от официального курса, в среднем, на несколько десятков копеек.

Вместе в украинской гривной стремительно падает сейчас и российский рубль. Поэтому официальный курс валют от НБУ на сегодня таков: одна гривна стоит 3, 65 российских рублей.

По прогнозам экспертов падение гривны, вероятно, еще не достигло своего максимума. Например, эксперт компании "Альпари" Максим Пархоменко считает, что вскоре официальный курс гривны пересечет отметку в 26 гривен за доллар. А экономический эксперт Виктор Скаршевский уверен, что гривна и сейчас стоит больше, чем должна. Курс, по его мнению, должен остановиться на уровне 26-27 гривен за доллар.

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