Топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

Кризис на мировых биржах

9-е марта стало для ведущих мировых бирж худшим днем ​​за последние 12 лет. Столь плохих результатов они не показывали со времен глобального кризиса 2008-го. На Нью-Йоркской бирже в понедельник торги начались с падения котировок более чем на 7%. Все из-за обвала цен на нефть почти на треть и падение котировок на биржах Европы и Азии.

Чтобы остановить падение на Нью-Йоркской бирже даже сделали паузу. Но и это не помогло. К концу сессии падение котировок уже достигало 8%. Котировки на бирже в Сиднее за вчера упали на 7%, в Токио - на 5%. В Европе биржи потеряли от 5,5 до 8%.





Общенациональный карантин в Монголии

Полномасштабный карантин из-за коронавируса объявляет Монголия. Только лишь там зафиксировали первый случай инфицирования, сразу закрыли все границы с Китаем, а также запретили рейсы из Южной Кореи, где болезнь распространяется стремительными темпами. Более того, закрыли на карантин все до одного города. Об этом пишет The Jakarta Post. Жителям запрещено покидать свои населенные пункты и ехать куда-либо в течение следующих шести дней.

Первым коронавирус Covid-19 в Монголии подхватил сотрудник французской энергетической компании, который в начале марта прилетел из Москвы.





Эвакуация с лайнера "Grand Princess"

С охваченного коронавирусом круизного лайнера в США начали эвакуировать пассажиров и персонал. На борту находятся, в том числе, 49 украинцев.

Лайнер "Grand Princess" сейчас стоит у берегов Калифорнии. 23 человека срочно госпитализировали в местные медучреждения. Есть ли среди инфицированных украинцы - пока неизвестно. Еще десятки людей с корабля вывезли в направлении военных баз, где они останутся на карантине. Остальных, а это около трех тысяч человек, собираются эвакуировать в течение трех дней, уверяет помощник главы службы здравоохранения Роберт Кадлец.





США выводят войска из Афганистана

Американские войска начали выходить из Афганистана. Таким образом показав, что соблюдают условия мирного соглашения с талибами. Армейцев США в стране в ближайшее время станет почти вдвое меньше, рассказал представитель военных Сонни Леггетт. С более чем 12-ти тысяч должны остаться 8 с половиной. Они будут бороться с террористическими группировками "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Мирное соглашение с радикальным исламистским движением "Талибан" Соединенные Штаты заключили в последний день февраля. Оно должно остановить войну, которая идет в стране на протяжении 18-ти лет.





Принц Гарри и Меган Маркл окончательно отходят от королевских дел

Супруги британских монархов в последний раз выполнили свой "королевский" долг. По случаю дня Содружества наций они вместе с королевой Елизаветой II и другими представителями семейства посетили службу в Вестминстерском аббатстве. Она и стала последним официальным мероприятием Гарри и Меган в качестве королевской четы. Отныне они теряют титулы Его и Ее королевского высочества, отходят от монарших дел и вынуждены зарабатывать себе на жизнь сами.

О том, что хотят покинуть королевскую семью, супруги объявили зимой. После переговоров в семейном кругу королева не стала возражать. Пара будет жить на две страны - Канаду и Великобританию. А пополнять семейный бюджет собираются, снимая документальные фильмы.

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