Обвал цен на нефть: чем рискует Украина

Аналитики рассказали, как резкое удешевление нефти (по сравнению с ценами на прошлой неделе, обвал 9 марта достиг 31% – с 46 до 35 долларов за баррель, что является, по данным Bloomberg, самым резким падением с 1991 года с началом войны в Персидском заливе) может отразиться на мире и Украине в частности.

"Ситуация для РФ не критическая"

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов напоминает, что 6 марта Россия и Казахстан отказались следовать соглашению ОПЕК об ограничении добычи углеводородов для поддержания цен.

"Цена нефти за пару часов рухнула на 8% (10% на пике). Пике не остановилось на 45,5 доллара за баррель, упав до 35 долл на этой неделе. Падение цен усилилось из-за страхов связанных с распространением коронавируса (Covid-19), что поставило под вопрос спрос на нефтепродукты", – поясняет эксперт.

У падения цен на нефть – две экстерналии, считает Пантюхов.

"Во-первых, положительная коррекция платежного баланса у стран импортеров (в их список попадает и Украина). Во-вторых, негативное влияние на ПБ ресурсных стран и экспоненциальный рост дефицита бюджета от недопоступлений от экспорта", – подчеркивает Пантюхов.

Россия, например, прошла точку балансирования госбюджета в первые часы падения на 42,4 долл за баррель, отмечает экспет. При сохранении текущей цены на Brent (35,95$ - 10.03), российский бюджет недополучает 0,6-0,7 млрд долл. в месяц, примерно 3-4% от государственных трат.

"Ситуация отнюдь не критическая, – уверен Пантюхов. – Россия обладает подушкой прочности для стабилизации бюджета заемными средствами. Сейчас госдолг РФ составляет примерно 30% от ВВП, что гораздо ниже среднеевропейских (Франция - 97%, Великобритания 89%). Долговая нагрузка в 100% от ВВП - это туз в рукаве, который Россия использует на длинной дистанции".

Украина, напоминает экономист, не является крупным экспортером нефтепродуктов. Падение на 31% – это снижение цены на производные нефти (бензин, дизель), – говорит Пантюхов. – В ближайшем времени тренд сломится в положительную сторону, если Китай справится с Covid-19. Распространение эпидемии с последующим ограничением потребления нефтепродуктов - маловероятно. Итого: Россия, когда вошла в прямое противостояние ОПЕК, имела на руке сильную карту. Продолжительное падение цен на нефть не сильно повредит России, в отличие от стран-оппонентов. Если Китай в ближайшее время не допустит ошибок, то цена на нефть развернется в положительную сторону".

"В Украине наблюдается турбулентность валютного курса"

Политический эксперт Евгений Магда не разделяет оптимизма некоторых экспертов, вызванного падением на треть цены нефти на мировых рынках.

"Да, этот процесс ударит по России, но отразится и на других сырьевых рынках. Украинская экономика серьезно зависит от экспорта руды и зерновых, поэтому ситуация может быть не самой благоприятной, – поясняет политэксперт. – Уже наблюдается турбулентность валютного курса в Украине, и сдержать ее будет непросто. Напомню, что недавно было зафиксировано первое за 49 месяцев снижение ВВП в Украине".

По словам Евгения Магды, у него есть серьезные опасения относительно того, сможет ли новая властная команда выдержать удар экономического кризиса, который будет усугубляться, по всей вероятности, распространением коронавируса.

"Также напомню, что Россия склонна решать собственные экономические проблемы с помощью "маленькой победоносной войны". А Украина находится в непосредственной близости от мест расположения группировок российских войск", – предупреждает эксперт.

"Дело пахнет дефолтом"

Эксперт Высшей школы экономики, директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов уверен, что падение цен на нефть отразится на Украине неблагоприятным образом.

"Вслед за падением этих цен, пойдут вниз цены на такие ресурсы как золото и руда, продукцию АПК, составляющие значительный процент украинского экспорта. Как следствие – упадут доходы крупных предприятий (агрохолдингов, заводов), которые получают из-за границы валюту. В Украине станет меньше валюты, возникнут проблемы с выплатой зарплат, что увеличит социальную напряженность, – предсказывает Семенов. – Новому Кабмину будет тяжело обеспечивать внешние долги. А предыдущие правительства набрали очень большие кредиты. Дело может дойти до дефолта".

Падение цен на нефть, по мнению эксперта, приведет к падению общей экономической активности в мире.

"А это, в свою очередь, сильно ударит по экономикам стран Европы, где работают и украинские заробитчане, – поясняет эксперт. – Это, опять же, сократит приток валюты в Украину. К тому же, могут начаться сокращения в отраслях, где работают украинцы за рубежом".

Как сообщал портал "Комментарии", 9 марта, во время открытия торгов на Лондонской бирже ICE цена за один баррель эталонной марки нефти Brent снизилась на 30% — до 31 доллара. Такое падение произошло впервые с 1991 года.

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