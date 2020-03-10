Ценовые качели: стоимость нефти снова изменилась

Цены на нефть после вчерашнего стремительного падения начали откат в обратную сторону. За ночь стоимость барреля марки Brent выросла почти на 8%, сообщает Bloomberg.

Вернуться к прежним ценам на нефть так же стремительно, как они упали, очевидно, не удастся. Вчера мировые нефтяные рынки пережили рекордный обвал. Впервые после 1991-го года цена на нефть упала сразу почти на треть, а именно на 30%. Подобное случилось 29 лет тому, когда цены рухнули из-за начала войны в Персидском заливе.

В этот раз расшатали мировой рынок Россия и Саудовская Аравия - одни с крупнейших производителей нефти в мире. Из-за распространения коронавируса спрос на нефть упал. России предложили сократить ненадолго добычу, чтобы избежать кризиса на рынке. Однако, Москва отказалась от этой идеи. А Саудовская Аравия единолично опустила цены на нефть, потянув за собой весь рынок. Сразу после этого последовал скачек курса доллара и падение российского рубля.

Но уже сегодня буря на мировом нефтяном рынке немного улеглась. Баррель марки Brent утром во вторник на торгах в Лондоне уже предлагали за 37,10 долларов, что на 7,97% больше, чем было вчера.

Эксперты утверждают, что падение цен на нефть может ударить и по Украине, поскольку потянет за собой сокращение производства метала, который является одним из главных экспортных ресурсов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Владимир Зеленский предложил США добывать украинскую нефть.





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