Курс на падение: гривна не удержалась

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Для украинской гривны утро среды началось с плохих новостей. Национальная валюта продолжила падение. Об этом свидетельствует официальный курс, опубликованный на сайте Национального банка Украины.
Гривна снова обвалилась, при чем довольно резко. Доллару уступила еще 39 копеек, а евро и того более - потеряла сразу 56 копеек. Почти не изменился курс относительно российского рубля. Да и то лишь потому, что российская валюта из-за обвала цен на нефть также стремительно падает.
Сейчас официальный курс НБУ таков: доллар стоит 25, 31 грн, евро остановился на уровне 28,79 грн, российские рубль оценили в 0, 35 грн.
Стоит отметить, что еще более ощутимо гривна просела на черном рынке. Евро подорожал сразу на гривну, а доллар почти на 70 копеек. Ситуация в течении дня может меняться, в зависимости от изменения спроса среди украинцев и официального курса.
Что касается крупнейших украинских банков, то они открылись с такими цифрами:
В "Приватбанке" доллар продают по 25, 84 грн, а покупают по 25, 10 грн. За евро просят 29, 32 грн, отдают европейскую валюту за 28,00 грн.
В "Ощадбанке" доллар вам продадут за 25, 90 грн, а купят на гривну дешевле - за 24, 90 грн. Цена за один евро: 29,40 грн, если покупаете валюту, 27, 80 грн, соответственно, если продаете.
Ранее в Нацбанке объяснили, с чем связано столь стремительное падение гривны. В первую очередь, это кризис на мировых биржах и резкий обвал цен на нефть. Однако, подливают масла в огонь и сами украинцы. Создавая ажиотаж на валютном рынке, они подымают цену иностранной валюты еще больше.
Ранее "Комментарии" писали о ситуации на российском валютном рынке.
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