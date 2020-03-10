Ажиотаж из-за скачка доллара: люди скупают валюту, а Центробанк России заморозил операции

Из-за скачка доллара этой ночью и возникшей в связи с этим паники Банк России решил приостановить на месяц покупку валюты на внутреннем рынке. Об этом передает сайт Центробанка.

Как сообщают российские СМИ, вчера курс рубля рухнул до отметок четырехлетней давности: 1 доллар стоит 73,06 рубля, евро - по 83,6. В результате, на биржах произошла паника и значительно снизилась цена на нефть (в среднем, на 30%). Поэтому Банк РФ решил “повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков”. Когда Россия вновь начнет покупать валюту, пока неизвестно: это решение регулятор примет, учитывая финансовую картину марта.

Тем временем россияне массово скупают наличные доллары и евро. В банках и обменках наблюдается столпотворение, и в некоторых местах выдачу валюты уже ограничили. Наибольший ажиотаж, как передают местные СМИ, сейчас во Владивостоке.

Как ранее сообщали "Комментарии", в связи с коронавирусом и падением цен на нефть в Азии обновился список богатейших людей планеты. Отныне его лидером является основатель китайской компании Alibaba Джек Ма, состояние которого оценивают в 44,5 млрд долларов. Причем Ма обогнал своего предшественника этой ночью.

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